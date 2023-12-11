金手指｜周家怡扮淡定怒摑梁朝偉 楊偲泳演劉德華女兒超緊張

周家怡、楊偲泳等今日出席電影《金手指》的終極預告片首播記者會，周家怡在電影中扮演劉德華的太太，楊偲泳的媽媽。周家怡笑言很安慰有楊偲泳這麼大的女兒，而現實中二人僅相差14年。楊偲泳稱二人私下相處不像母女，但幸好有校服look令人覺得她們像母女。她笑謂希望下次可以扮大學生，自覺年紀不少，再穿校服扮學生妹怕被人笑。

周家怡在片中演劉德華太太，亦與梁朝偉有不少對手戲，她自覺很榮幸導演給予今次機會讓她與兩位影帝拍戲。她稱一直視梁朝偉為偶像，在片中竟然與他有動作戲，令她非常緊張，又怕整親對方，幸好對方很好人，著她放膽去打他。她表示很好不用拍太多take，並稱亦很開心可以跟劉德華拖手仔。談到最難忘的一場戲，她們稱最難忘是抱住一個三個月大的BB一齊拍一場撞車戲，因為三個月大的BB「軟稔稔」，加上拍攝場景頗惡劣，很怕弄傷對方。

演劉德華囡囡好幸運

談到楊偲泳扮演劉德華的女兒，她稱拍攝首日比較緊張，幸好有導演、攝影師等跟她傾偈，但途中見到劉德華出現時，她又再一次緊張，坐到非常挺直。她稱當時劉德華見到她便叫她「阿囡」，之後又一齊分享看甚麼書，加上有周家怡傍住，令她緊張度大減。

楊偲泳大讚劉德華非常好人，自己煞科戲當日更成功與他合照。她說︰「劉生好好，因為嗰日係我煞科，佢話不如一齊影一張啦！於是我就影咗一張。」周家怡表示在片場一直都不敢要求跟梁朝偉及劉德華集郵，自己也是去到最後一場戲才敢跟華仔拍一張，希望到時在首映禮可以跟他們合照。