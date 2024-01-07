熱門搜尋:
柳俊江 六合彩 綠置居2023 流感 羽田機場 日本地震 姜濤 農曆新年2024 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 恒生指數 李家超 日圓匯率 御半山 尹光 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-01-07 22:28:11

金手指｜姜皓文監倉談判改頭換面 感謝劉德華莊文強帶入戲

分享：

姜皓文飾穆沙拉哈法，是程一言的神秘金主，最後躲在英國監牢裡，以逃避滅口之災。

《金手指》雲集多位金像級好戲之人，最佳男配角姜皓文亦有份參演，飾演要角銀行副總裁穆沙拉哈法，黑哥跟偉仔、華仔以及任達華三位殿堂級影帝均有對手戲，同場鬥戲擦出火花，黑哥事前準備十足，跟華仔監獄談判戲一幕，甚至改頭換面留足廿幾日鬚。

姜皓文跟劉德華監獄談判戲張力十足。

哥飾演的穆沙拉哈法，戲中成為嘉文集團創辦人兼主席程一言（梁朝偉飾）其中一位金主，他的角色在電影相當關鍵，去到後段因掌握程一言重要證據，結果被處事心狠手辣的程一言徹底出賣，甚至面臨滅口危機，令他無奈遠走他鄉到英國，淪為階下囚。

飾演廉政公署高級調查主任劉啟源的劉德華，專程飛到當地說服穆沙拉哈法回港指證程一言，兩方各有立場，需要鬥智鬥力，談判途中黑哥的角色時而冷靜，時而驚恐大叫，詮釋對程一言的恐懼，他與劉德華談判場面更是張力十足。

姜皓文的角色時而冷靜，時而驚恐大叫。

黑哥表示：「我的角色最驚就是返香港，一聽到返香港就死得人咁樣，所以一路會想辦法去拒絕華仔，這個執法人員不斷引導我，這場戲我大嗌得好辛苦，情緒都幾飄忽，一時就回想返同胞被我累死了，幾down mood（心情低落）的一件事，但忽然間又好hyper（亢奮）抗拒回港指證，激動、激心！」

黑哥指這場戲角色情緒波動，需要演出內心多層的變化，富相當難度，幸好他跟華仔已經合作多次，加上莊導演的指導，黑哥感恩拍攝非常順利：「導演給我好多資訊，又建議好多演出方法，我和華仔事前夾好戲裡的橋段，好多的語氣、情緒，劉生與導演都幫了我好大好大忙！」

姜皓文為了角色留了廿幾日鬚。

電影背景橫跨超過十五年，黑哥要因應劇情，呈現多個不同年代的造型，由銀行副總裁到潦倒囚犯，除了有賴劇組設計造型外，黑哥自己都花了不少心思，他說：「這個角色前期就企理啲，一副文學家模樣，入到去坐監，變得潦倒之後，又要留鬚，我自己就留了廿幾日鬚，拍戲以來我從未試過這樣留鬚，以前都是黐（鬚）多，今次留鬚感覺好得意，可能不習慣整天覺得好痕，洗澡時嗰塗些護髮素，原來可以令鬍鬚柔軟些，人都會舒服些，哈哈！」今次角色跟黑哥過往大銀幕形象大相逕庭，為求加強演出說服力，黑哥藉著拍戲空檔，把握時間留鬚，非常專業！

Ad Block

姜皓文為了角色留了廿幾日鬚。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受