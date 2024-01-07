金手指｜姜皓文監倉談判改頭換面 感謝劉德華莊文強帶入戲

《金手指》雲集多位金像級好戲之人，最佳男配角姜皓文亦有份參演，飾演要角銀行副總裁穆沙拉哈法，黑哥跟偉仔、華仔以及任達華三位殿堂級影帝均有對手戲，同場鬥戲擦出火花，黑哥事前準備十足，跟華仔監獄談判戲一幕，甚至改頭換面留足廿幾日鬚。

哥飾演的穆沙拉哈法，戲中成為嘉文集團創辦人兼主席程一言（梁朝偉飾）其中一位金主，他的角色在電影相當關鍵，去到後段因掌握程一言重要證據，結果被處事心狠手辣的程一言徹底出賣，甚至面臨滅口危機，令他無奈遠走他鄉到英國，淪為階下囚。 飾演廉政公署高級調查主任劉啟源的劉德華，專程飛到當地說服穆沙拉哈法回港指證程一言，兩方各有立場，需要鬥智鬥力，談判途中黑哥的角色時而冷靜，時而驚恐大叫，詮釋對程一言的恐懼，他與劉德華談判場面更是張力十足。

黑哥表示：「我的角色最驚就是返香港，一聽到返香港就死得人咁樣，所以一路會想辦法去拒絕華仔，這個執法人員不斷引導我，這場戲我大嗌得好辛苦，情緒都幾飄忽，一時就回想返同胞被我累死了，幾down mood（心情低落）的一件事，但忽然間又好hyper（亢奮）抗拒回港指證，激動、激心！」 黑哥指這場戲角色情緒波動，需要演出內心多層的變化，富相當難度，幸好他跟華仔已經合作多次，加上莊導演的指導，黑哥感恩拍攝非常順利：「導演給我好多資訊，又建議好多演出方法，我和華仔事前夾好戲裡的橋段，好多的語氣、情緒，劉生與導演都幫了我好大好大忙！」