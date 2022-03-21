金手指｜梁朝偉劉德華廿年再合作 英皇投資逾15億撐起電影業

《金手指》耗資高達港幣三億五千萬，主角造型亦於今日首度曝光，兩大殿堂級影帝梁朝偉與劉德華繼《無間道》之後再合作。導演莊文強表示兩位影帝挑選劇本向來嚴謹，由於《金手指》有別於一般電影，以警匪片包裝，實際上是一個史詩式的故事，張力十足，他們甚少接觸到這個片種，自然有一定吸引力，因而促成大家再合作。

英皇電影今日公布2022年作品名單，包括萬眾期待的史詩式豪華大製作，由劉德華、劉德華、阿Sa蔡卓妍主演的《金手指》，《神探大戰》、《阿媽有咗第二個》、《出租家人》、《紮職2》及《深宵閃避球》等等。

提到女主角阿Sa蔡卓妍，莊導演盛讚她非常落力，將以前所未見的突破性面貌亮相：「好多謝阿Sa，一開始傾談已非常坦白，我很喜歡她完全素顏，給了我很多靈感，敲定由她演出後，我在角色塑造上作了少少修改，結果有一點我沒有看錯，別以為阿Sa一臉傻氣，經歷這麼多年的演藝生涯，她的倔強其實超越很多行內人，才造就出這樣的成功，我將這份倔強、冷酷放進角色裡，發掘出阿Sa獨特又嶄新的有趣一面！」

粒粒巨星助陣

至於即將開拍的重點項目，由邱禮濤執導，張學友、謝霆鋒、林嘉欣、劉雅瑟擔綱，聯同吳鎮宇特別演出的《海關戰線》，消息一出已成全城焦點；由麥兆輝執導，郭富城、任達華、林峯、方中信等合演的《內幕》，亦屬正積極籌備的超級大片；因應過去一年，英皇電影有不少叫好叫座的作品，一系列續集好戲將隆重登場，如再與大導演張藝謀攜手炮製的《懸崖之上2》。

此外《不日成婚2》及《紥職3》，亦正在密鑼緊鼓、部署開拍。多部電影均屬卡士強勁、製作龐大的重量級作品，總計投資額超逾十五億港，可見英皇電影在疫情籠罩之下，不但未有停下腳步，開戲數量不跌反升，令一眾電影從業員得以保住飯碗。