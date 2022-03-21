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娛樂
2022-03-21 22:04:43

金手指｜梁朝偉劉德華廿年再合作 英皇投資逾15億撐起電影業

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梁朝偉與劉德華再度合作，令影迷期待。

英皇電今日公布2022年作品名單，包括萬眾期待的史詩式豪華大製作，由劉德華、劉德華、阿Sa蔡卓主演的金手指《神探大戰》、《阿媽有咗第二個》、《出租家人》、《紮職2》及《深宵閃避球》等。

《金手指耗資高達港幣三億五千主角造型亦於今日首度曝兩大殿堂級影帝梁朝偉與劉德繼《無間道》之後再合作。導演莊文表示兩位影帝挑選劇本向來嚴，由於《金手指》有別於一般電影，以警匪片包裝，實際上是一個史詩式的故事，張力十足，他們甚少接觸到這個片種，自然有一定吸引力，因而促成大家再合作。

阿Sa的造型獲導演莊文強讚過不停。

阿Sa演技獲肯定

提到女主角Sa蔡卓妍，莊導演盛讚她非常落力，將以前所未見的突破性面貌亮相：「好多謝阿Sa，一開始傾談已非常坦白，我很喜歡她完全素顏，給了我很多靈感，敲定由她演出後，我在角色塑造上作了少少修改，結果有一點我沒有看錯，別以為阿Sa一臉傻氣，經歷這麼多年的演藝生涯，她的倔強其實超越很多行內人，才造就出這樣的成功，我將這份倔強、冷酷放進角色裡，發掘出阿Sa獨特又嶄新的有趣一面！

張學友拍戲消息一出，引來大家熱烈討論。

粒粒巨星助陣

至於即將開拍的重點項目，由邱禮濤執導，張學友、謝霆鋒、林嘉欣、劉雅瑟擔綱，聯同吳鎮宇特別演出的《海關戰線》，消息一出已成全城焦點；由麥兆輝執導，郭富城、任達華、林峯、方中信等合演的《內幕》，亦屬正積極籌備的超級大片；因應過去一年，英皇電影有不少叫好叫座的作品，一系列續集好戲將隆重登場，如再與大導演張藝謀攜手炮製的《懸崖之上2》。

此外《不日成婚2》及《紥職3》，亦正在密鑼緊鼓、部署開多部電影均屬卡士強勁、製作龐大的重量級作品，總計投資額超逾十五億港，可見英皇電影在疫情籠罩之下，不但未有停下腳步，開戲數量不跌反升，令一眾電影從業員得以保住飯碗。

韋家輝與劉青雲被譽為影壇天衣無縫的傳奇拍檔。

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