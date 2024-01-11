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娛樂
2024-01-11 22:35:50

金手指｜梁朝偉被圍毆絕密片段曝光 蔡卓妍拋「胸」迷住張達明

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《金手指》被刪剪片段曝光，蔡卓妍對色迷迷的老闆張達明拋胸露「本錢」。

《金手指》被刪剪片段曝光，蔡卓妍對色迷迷的老闆張達明拋胸露「本錢」。

由莊文強自編自導、梁朝偉、劉德華和蔡卓妍(阿Sa)主演的電影《金手指》，在香港上映不足兩周已衝破二千八百萬票房，成為2023年聖誕新年檔開畫票房總冠軍；同時在台灣、新加坡、馬來西亞三地的開畫票房，均是去年港產片之冠。電影公司今日發布梁朝偉和蔡卓妍被刪走的兩段絕密片段，重現阿Sa與偉仔在七十年代香港初遇的情況，其中一段是偉仔在後巷遭圍毆，他輕鬆表示：Z「相比之前，今次的動作戲算是好『濕碎』，我與動作設計錢嘉樂之前也合作過《最佳拍檔之醉街拍檔》，彼此早有默契，這次也合作得相當愉快！」

《金手指》被刪剪片段曝光，交代梁朝偉初遇蔡卓妍的情景。 《金手指》被刪剪片段曝光，蔡卓妍對色迷迷的老闆張達明拋胸露「本錢」。 《金手指》被刪剪片段曝光，蔡卓妍對色迷迷的老闆張達明拋胸露「本錢」。 《金手指》被刪剪片段曝光，梁朝偉目擊蔡卓妍以驕人身材色誘張達明的情景。

梁朝偉無架子 主動約聊天

蔡卓妍演的張嘉文早於少女時代，已跟梁朝偉演的程一言有過一面之緣，但因篇幅所限，兩場初遇的戲都被刪剪。她憶述首次看到劇組重現七十年代的香港舊風貌，嘆為觀止，尤其看到悉心復刻的文具店，「看劇本，估計這場戲不足一分鐘，劇組卻依然用心地搭了這麼逼真的街景，我著實有震撼的感覺！那一刻，我就像走進時光隧道，重返小時候去過最喜歡的街道，回憶滿滿！」

首次與梁朝偉合作，阿Sa笑言，一直以來的夢想終於實現，「初初以為會好緊張，幸好之前做足資料搜集，好快已進入拍攝氣氛；加上偉仔真的好好，不但全無架子，為了打破隔膜，還特意約我和白只到他的家聊天，花了不少時間和我們溝通、交流！」那邊廂，偉仔亦大讚阿Sa：「她很努力、用心，感謝她與一班年輕演員的專業，令《金手指》的拍攝能順利完成！」

《金手指》公開梁朝偉被遇蔡卓妍的被刪剪片段。 《金手指》公開梁朝偉被遇蔡卓妍的被刪剪片段。 《金手指》公開被刪剪片段，梁朝偉笑言在後巷遭圍毆的動作戲好「濕碎」。 《金手指》公開被刪剪片段，梁朝偉笑言在後巷遭圍毆的動作戲好「濕碎」。

拆解聽命梁朝偉之迷

阿Sa指張嘉文是一個自小已出來行走江湖的女生，曾加入過童黨，好清楚知道自己的優點，「會利用驕人身材去得到一些好處，但又未致於不擇手段、出賣自己，只是明白為求生存必須有所犠牲，總之她有一份執著，就是想做到的，她一定要做到！」所以，當程一言在文具店初遇張嘉文，看到她不經意對色迷迷的老闆張達明輕露「本錢」，同黨小男孩就趁機在收銀機偷錢，令程一言對這個「進取」的女生留下深刻印象；日後開展搵錢大計，張嘉文湊巧跑來應徵秘書，程一言不假思索便以超筍價月薪八千招攬旗下，張嘉文固然驚喜不已，實則滿肚密圈的程一言早已明白，張嘉文就是他想要的最佳棋子。阿Sa補充指，「雖然張嘉文非常聰明，但只屬街頭小智慧，後來當她愛上程一言，甚至崇拜程一言，可以為了這個人不惜一切，去跟自己不喜歡的人（白只所飾演的任沖）做一場交易，那種對程一言絕對服從的程度，令我由衷佩服！」

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