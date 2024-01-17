金手指｜演劉德華老婆險全家車死 周家怡怒摑梁朝偉唔手軟

梁朝偉、劉德華、周家怡等主演的《金手指》現正上映，大獲好評。周家怡在《金手指》飾演華仔的太太，楊偲泳（Renci）飾演兩夫婦的長女，戲中講述華仔一家四口，包括三個月大的BB仔在停車場遇上歹徒追擊，華仔奮力阻止悲劇發生，雖然最終沒有搞出人命，但各人都有受傷，被送往醫院救治時，偶遇坐在輪椅上的偉仔，由於此前華仔早有預感，偉仔會對其家人不利，更勸過家怡帶子女離港暫避，如今果然成為狙殺目標，狹路相逢之下，家怡按捺不住怒摑偉仔，再對華仔放狠話：「劉啟源，你拉佢唔到，你唔好返嚟屋企呀！」

家怡面對兩大影帝，一個是自己老公、一個則是需要掌摑的對象，她不但沒有怯場，更生動演繹了當下心中對偉仔生起的熊熊怒火。本來華仔看到妻兒受傷已經怒火中燒，誰知家怡一下子爆發得更加厲害，一來看到用心查案的老公受傷，二來自己和子女又差點喪命，出手狠摑偉仔成為其中一幕高潮所在！ 正式開機前，幾位主角認真排練，華仔捉住家怡的手，教她怎樣掌摑偉仔之外，在情感上又分享應該如何揣摩，最終很快便順利完成，事後家怡馬上慰問偉仔說：「唔好意思，梁先生，痛唔痛？」偉仔大方回應：「OK，冇問題呀！」

及後憶述拍攝心情，家怡坦言：「今日好開心可以跟兩大影帝同場對戲，他們都很好，戲中的老公劉先生跟我有較多交流，他會提出好多意見及想法給我；梁先生友善就不在話下，他給予我莫大信心，因為我要掌摑他，他直接跟我說：『你打落嚟啦，無事㗎，拍蚊咁㗎咋！』真的非常好，好鍾意和這班好影帝、偶像級人馬合作。在現場我盡量控制自己，提醒自己不要時常偷望他們！」

拍攝前演員需要培養情緒，家怡與Renci均做足準備，拍掌摑戲前，劇情講述兩母女剛經歷了一場極為嚴重的人為交通事故，明顯有人要置他們一家於死地，但這場停車場的戲分，安排在掌摑戲之後才拍攝，家怡說：「我要多謝（動作設計）錢嘉樂，他解釋得非常詳細，好讓我們清晰地知道場戲怎樣拍攝，可以完全想像得到場戲有幾恐怖，讓我和華仔培養出險些失去兒女的情緒。」