金手指｜白只何啟華跟梁朝偉對戲走晒音 岑珈其險失同場機會趁機「示愛」

由莊文強自編自導的電影《金手指》，除了有雙影帝梁朝偉和劉德華坐鎮，還有一班新生代演員參演，今日莊文強與監製黃斌率領一眾演員包括周家怡、陳家樂、岑珈其、白只、何啟華、楊偲泳、朱鑑然、吳肇軒、胡子彤等，出席電影終極預告首播典禮。

岑珈其、白只、何啟華(Dee)接受訪問，大談與梁朝偉和劉德華合作的點滴，三人大讚兩位影帝非常親切友善，為紓緩後輩緊張情緒，主動打招呼。白只與蔡卓妍(Sa)有床戲及咀戲，被問到感受如何時，他一度「斷片」，自嘲：「係觀眾唔想睇嘅畫面。」他在片中與梁朝偉爭女，他感激導演給予機會發揮，並自爆初次與兩人演對手戲緊張到走音，他憶述說：「那場戲講我與他們食飯，整場戲無對白，淨係最後嗌『埋單』兩個字，而我居然走音。因為我要叫他去『埋單』，但我估他應該覺得我很差。」