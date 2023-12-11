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娛樂
2023-12-11 19:50:30

金手指｜白只何啟華跟梁朝偉對戲走晒音 岑珈其險失同場機會趁機「示愛」

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《金手指》電影終極預告首播典禮。

由莊文強自編自導的電影《金手指》，除了有雙影帝梁朝偉和劉德華坐鎮，還有一班新生代演員參演，今日莊文強與監製黃斌率領一眾演員包括周家怡、陳家樂、岑珈其、白只、何啟華、楊偲泳、朱鑑然、吳肇軒、胡子彤等，出席電影終極預告首播典禮。

岑珈其、白只、何啟華(Dee)接受訪問，大談與梁朝偉和劉德華合作的點滴，三人大讚兩位影帝非常親切友善，為紓緩後輩緊張情緒，主動打招呼。白只與蔡卓妍(Sa)有床戲及咀戲，被問到感受如何時，他一度「斷片」，自嘲：「係觀眾唔想睇嘅畫面。」他在片中與梁朝偉爭女，他感激導演給予機會發揮，並自爆初次與兩人演對手戲緊張到走音，他憶述說：「那場戲講我與他們食飯，整場戲無對白，淨係最後嗌『埋單』兩個字，而我居然走音。因為我要叫他去『埋單』，但我估他應該覺得我很差。」

三人在《金手指》跟梁朝偉有很多對手戲。

見到梁朝偉狂食螺絲

Dee提起當初跟楊天宇、肥腸、胡子彤和梁朝偉對戲時，四人只需說出很簡單的對白，但因為跟梁朝偉同場太過緊張，所以一開口便吃螺絲。岑珈其提到拍攝時正值疫情，但埋位前要做測試，結果呈陽性，於是自己要再到醫院接受測試，然而最後發現沒事，可惜劇組不等人，於是錯過跟梁朝偉做對手的機會。及至另一場戲，他沒想到對方主動走來跟他說話，「他跟我說為何哪樣不小心，但不打緊，下次再拍。我就說很緊要，因為我很著緊跟梁生拍戲，少了一日就一日，之後梁生就笑了一下。」他笑言這亦算是向朝偉「示愛」。

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他們表示開初以為梁朝偉是「生人勿近」，加上是後輩，每次見到他都戰戰競競，但沒想到對方非常友善，更主動跟他們交談，並不是他們想像中般內向。問到Dee及珈其有沒有藉機會介紹自己的綜藝節目，二人笑言覺得很奇怪，坦言說出來也覺得很醜。三人表示沒有跟梁朝偉影合照，盼在《金手指》首映上找到機會跟對方合照。

 

 

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