金手指｜阿Sa變身上市公司主席 演梁朝偉背後女人十足嘉玲姐上身

英皇電影《金手指》由莊文強執導及編劇、黃斌監製，強大陣容包括梁朝偉、劉德華、蔡卓妍（阿Sa）、任達華、方中信、姜皓文、錢嘉樂、陳家樂、周家怡、白只、太保等等傾力合演，雲集多位金像級好戲之人，氣勢一時無兩，《金手指》已敲定12月30日全球隆重公映！ 蔡卓妍在《金手指》中，一次過跟兩位影帝梁朝偉和劉德華合作，既可偷師，又可跟自己偶像同場演出，連她自己也不好意思的說：「真係要將自己份片酬攞番出嚟！」當真付錢也買不到這個難得的演出機會。

戲中飾演張嘉文一角的阿Sa是梁朝偉（飾演嘉文集團創辦人兼主席程一言）背後的女人，多年來對這個鍾情的男人死心塌地，不惜出面與狙擊偉仔多年的華仔（飾演ICAC高級調查主任劉啟源）對抗。面對既是偶像又是影帝的兩人可會感到無形壓力？首天與偉仔同場的阿Sa，以成熟打扮亮相，她說：「我一早跟自己講不可以給自己壓力，以免影響自己角色上的表現，也不可以用fans心態去面對兩位前輩；在戲中我是張嘉文，不是阿Sa，當然我會趁機偷師啦！」拍攝當天，阿Sa在現場也不時細心觀察對手偉仔和白只的演出，給自己上了一堂演技課。 作為偉仔背後的女人，造型師為阿Sa花了不少心思，打造一個不一樣的她，身材奇峰突出 、渾身散發女人魅力，十足劉嘉玲上身，連阿Sa自己也叫大家猜一下這身打扮讓大家想起誰？阿Sa親自描述這身造型說：「今天這場戲大概是我（的角色）廿多歲已做了一個上市公司主席，所以感覺比較穩重些，其實今次我在整套戲的髮型，大部份都係是特別設計的假髮，就連身型方面都成為我人生的高峰點，好豐滿，我之前成日都覺得自己手臂肥咗，但戴了假胸之後，發現自己成個人都好瘦，原來之前不是肥，係個胸唔夠大！」阿Sa說罷也蠻不好意思。