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娛樂
2023-12-08 17:00:13

金手指｜阿Sa變身上市公司主席 演梁朝偉背後女人十足嘉玲姐上身

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金手指｜蔡卓妍變身上市公司主席 演梁朝偉背後女星十足嘉玲姐上身

蔡卓妍在《金手指》中，飾演梁朝偉背後的女人。

英皇電影《金手指》由莊文強執導及編劇黃斌監製強大陣容梁朝偉、劉德華、蔡卓妍（阿Sa）、任達華、方中信、姜皓文、錢嘉樂、陳家樂、周家怡、白只、太保等等傾力合演雲集多位金像級好戲之人氣勢一時無兩，《金手指》已敲定12月30日全球隆重公映！

蔡卓妍在《金手指》中，一次過跟兩位影帝梁朝偉和劉德華合作，既可偷師，又可跟自己偶像同場演出，連她自己也不好意思的說：「真係要將自己份片酬攞番出嚟！」當真付錢也買不到這個難得的演出機會。

在《金手指》中，阿Sa變身上市公司主席。

在《金手指》中，阿Sa變身上市公司主席。

戲中飾演張嘉文一角的阿Sa是梁朝偉（飾演嘉文集團創辦人兼主席程一言）背後的女人，多年來對這個鍾情的男人死心塌地，不惜出面與狙擊偉仔多年的華仔（飾演ICAC高級調查主任劉啟源）對抗。面對既是偶像又是影帝的兩人可會感到無形壓力？首天與偉仔同場的阿Sa，以成熟打扮亮相，她說：「我一早跟自己講不可以給自己壓力，以免影響自己角色上的表現，也不可以用fans心態去面對兩位前輩；在戲中我是張嘉文，不是阿Sa，當然我會趁機偷師啦！」拍攝當天，阿Sa在現場也不時細心觀察對手偉仔和白只的演出，給自己上了一堂演技課。

作為偉仔背後的女人，造型師為阿Sa花了不少心思，打造一個不一樣的她，身材奇峰突出 、渾身散發女人魅力，十足劉嘉玲上身，連阿Sa自己也叫大家猜一下這身打扮讓大家想起誰？阿Sa親自描述這身造型說：「今天這場戲大概是我（的角色）廿多歲已做了一個上市公司主席，所以感覺比較穩重些，其實今次我在整套戲的髮型，大部份都係是特別設計的假髮，就連身型方面都成為我人生的高峰點，好豐滿，我之前成日都覺得自己手臂肥咗，但戴了假胸之後，發現自己成個人都好瘦，原來之前不是肥，係個胸唔夠大！」阿Sa說罷也蠻不好意思。

現實中，偉仔就有劉嘉玲擔當背後女星。

現實中，偉仔就有劉嘉玲擔當其背後女星。

至於面對多年來的偶像劉德華，阿Sa同樣叫自己要表現淡定，加上兩人只得一天同場戲份，即使心情興奮也要暫時收斂起來，因為首要目的先完成這唯一的場口。阿Sa與華仔同場的這天，華仔在現場看見正在補妝的她，即上前輕拍她膊頭打招呼，阿Sa發現是華仔，剎那驚喜來襲，但瞬間即收拾心情開工。

在華仔和莊文強導演的指導下，阿Sa很快便投入角色，兩人回看拍攝畫面時更閒聊起來，阿Sa回憶著說：「我跟華哥上一次合作，已經是2005年拍《再說一次我愛你》，相隔多年了！如今我出道也有22個年頭了！但是感覺時間過得很快，跟華哥合作好像是最近發生的事。」而看著這小女孩在圈中成長的華仔，可覺她有何改變？華仔稱外表沒有，但其他要慢慢感受。而阿Sa對於華哥的評語，則坦白得可愛的回應說：「自己比以前長肉了！」這天阿Sa所飾演的上市公司主席帶住一班手下，接受華仔ICAC部下問話調查，無論跟華仔的對手戲和台型，阿Sa都很有自信和具氣勢的恰到好處表現出來，享受與華哥相隔廿多年後再度合作的一次愉快演出經驗，而莊導演也滿意收貨。

阿Sa一次過跟兩位影帝梁朝偉和劉德華合作。 阿Sa今次挑戰演女強人角色。 在《金手指》中，阿Sa變身上市公司主席。
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