金手指｜陳家樂發惡推撞梁朝偉 岑珈其解構影帝豎拇指玄機

《金手指》，由莊文強執導及編劇、黃斌監製，強大陣容包括梁朝偉、劉德華、蔡卓妍（阿Sa）、任達華、方中信、姜皓文、錢嘉樂、陳家樂、周家怡、白只、太保等等傾力合演，電影已敲定12月30日公映。

家樂在片中飾演華業銀行二少爺何浩雲，戲中程一言(梁朝偉飾))積極招攬他入局，及後被對方弄得鋃鐺入獄。兩人第一次見面，在一場富豪飯局之上，劇組美術花了不少心思，重現七、八十年代的夜總會現場。而家樂為了突出角色玩世不恭、財大氣粗的性格，與偉仔初次見面就立刻來個下馬威，對著影帝大叫「我頂你呀」！其後又有一場，家樂驚覺被偉仔拖累蝕錢，憤而上門闖入他和華哥的酒局，更與對方有肢體碰撞，連續兩個場口均向影帝發惡，為了做好演出，家樂一於面無懼色，跟兩位影帝硬碰，家樂說：「其實起初劇本沒有寫得太仔細，說我應該怎樣做，但當我演戲的時候，不自覺推了梁先生一下，因為我好嬲所以推了他，導演好鍾意話可以keep住，大力啲都仲得添，有導演批准，我就放膽喇！」 莊文強導演覺得，家樂在戲中的造型跟鄧光榮相似，家樂感到榮幸並說：「好多工作人員都說，我穿了這套衫，再擸起這個頭，埋位演戲的時候，大家都話看到鄧光榮先生的模樣，我覺得很好，鄧光榮先生是一個我好喜歡的前輩，希望我可以做得更好！」

家樂在戲中大膽頂撞偉仔，背後有一隊公子兵團撐腰，包括珈其、阿Dee、胡子彤、楊天宇（Angus）、徐浩昌（肥腸），幾位後輩都榮幸能夠跟偉仔與華哥兩大影帝同場演出，他們笑言第一次埋位拍攝，偉仔就直豎兩隻拇指打氣，但細想之下發現另有玄機，珈其說：「完成第一take之後，偉仔再跟我們說加油，但他只給一隻手指公，有人解畫說，（偉仔暗示）兩隻手指公是指他給予我們兩次機會，現在只得一隻，即是只得一次機會，當那一take過去，偉仔果然沒有再豎手指公給我們，他只是說加油，哈哈哈……」那邊廂阿Dee表示：「坦白講，第一日埋位好緊張，綵排了一、兩次，依然還有一種緊張，再roll了兩、三次，才開始放鬆些。」Angus、子彤和肥腸就不約而同指從影帝身上獲益良多，又被對方眼神懾服。

岑珈其在戲中飾演任達華角色的兒子Johnny