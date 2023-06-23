金明洙退役後回歸公仔箱 演新劇《Numbers》增添男人味

由金明洙、崔振赫、崔民秀和妍雨演出的全新職場韓劇《Numbers：大廈之林的監視者們》，今日起逢星期五、六在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費收看。近日金明洙為了新劇四出宣傳，除了在訪問大談時隔兩年為回歸小螢幕的事前準備，還自爆當兵後變得更Man更大隻，正式從花美男行列退役轉大人。

拜師學做會計

金明洙在《Numbers：大廈之林的監視者們》飾演只有高中學歷的會計師張浩宇，因為一個秘密，他克服過去傷痛並加入韓國最頂尖的「泰一會計師事務所」。過去曾在劇集扮演法官、古代秘密特工，甚至貓咪和天使的他自言是「奇幻角色專業戶」，不過飾演會計師卻是第一次，所以他在開拍前做了不少功課，並說：「張浩宇會隨着情節發展而成長，他原本就是個聰明的孩子，也會在『高中會計師』的偏見中慢慢展現自己的能力。以前我對會計師這個職業了解不多，所以在準備的過程中，我去了汝矣島一間會計師事務所學習，去觀察、聽故事、詢問各種問題，從而了解到會計師的工作、他們的穿着等等，我覺得我對角色的理解加深了，視野也擴闊不少。」