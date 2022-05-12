金智恩李準基合演《Again My Life》 金智恩：最難是背有金融術語的對白

金智恩坦言出演《Again My Life》的契機，是因為角色「金熙雅」性格開朗又熱情，與她過往的角色很不同。

由李準基、金智恩主演的劇集《Again My Life》，開播以來獲得高度評價，收視亦屢創新高。金智恩接受「黃Viu煲劇平台」越洋專訪，大談與李準基合作的感受，她笑言期待與對方的化學反應，「聽過李準基與所有演員都相處得很好，他們的默契度都很高，所以自己非常期待和他演戲之間會產生哪些化學反應，當然最後都是令人滿意的。」

去年憑《黑色太陽》獲得「MBC演技大賞」年度最佳新人獎的金智恩，坦言因為新劇角色「金熙雅」性格開朗又熱情，成為今次出演的契機，「角色不僅對自己想做的事情充滿熱情，而且在與人交往時也是如此，用熱情來表達自己並接近他們，是她的魅力所在。」

roll機時唔覺得凍 最難忘要扮金融妹 談到拍攝此劇難忘時刻，金智恩坦言是面對寒冷的天氣，但同時發現了自己對演出的熱愛，「雖然天氣很冷，但我們在演戲時完全沒有這個意識，當聽到導演嗌『cut』時，才會驟覺寒冷……於是我突然想通這一點，也許是因為我非常喜歡拍攝。」飾演千金小姐的金智恩，台詞有很多管理和股票投資的專業術語。大家以為她講得頭頭是道，但她對股票完全不感興趣，「這是最難的部分，不知道這些數字意味著甚麼，所以最後不得不請教我身邊有投資股票的朋友。」