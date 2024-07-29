金曲樂團宇宙人驚喜獻唱Gareth T《國際孤獨等級》麋先生未食膩叉燒飯

台灣樂團宇宙人、TIZZY BAC及麋先生一同來港，一連三晚接捧演出的《Beginning LIVE in Hong Kong》，已於本周日(27日)在麥花臣場館圓滿結束。 宇宙人用廣東話大喊：師傅愛你！ 第34屆金曲獎獲最佳樂團的宇宙人打頭陣(7月25日)，以主題「a：回到未來」慶祝成軍20周年，甫開場即送上節拍感強勁的《自己來》，樂迷們齊齊起身歡呼，熱烈氣氛秒速急升，宇宙人先以廣東話與樂迷打招呼：「Hello，香港！」他們表示，把小巨蛋所有最精華的部份帶來香港，「我們來香港10幾年了，第一次是在小小的一個Live House，原以為我們的飛機這次可能有不可抗力的因素(颱風)沒法來，最後我們還是到了，真好。」 宇宙人更為香港樂迷驚喜獻唱Gareth T的《國際孤獨等級》，來到encore部份，他們唱出《如果我們還在一起》，樂迷以手機燈營造燈海效果，場面感動。他們感觸表示，「從前的歌就像種籽落在樂迷的心中，這20年漸漸長成大樹，今天我們有能力成為大家的大樹了，希望之後的20年也可以陪伴你們。」接着又鬼馬地用廣東話說：「師傅愛你！」逗得全場大笑。

TIZZY BAC 成軍 25 周年 以香港作巡唱尾站 TIZZY BAC(鐵之貝克)專場接年，以〈從地心竄出〉為這場相隔十一載重臨香港的主題。TIZZY BAC坦言專場真的隔了很久：「我們休團的時候，經歷了人生的悲歡離合，對於人生有了新的體驗，那時候休團、復出、成員離開，愛這件事情，再給了我們新的定義。原來所謂的愛，只需要為一個人勇敢就好了，如果我們每個人都為身邊的一個人勇敢，世界都已經很好，所以送給大家這首歌《我所深愛我人們》。」 今年是TIZZY BAC成軍25周年，香港站作為巡迴演唱的尾站，他們笑謂都變了老團：「唱着唱着就過了25年，都唱超過100首歌，我們為你們唱出很多喜怒哀樂，如果你喜歡，就要好好珍惜你的喜怒哀樂，那些歌就是你那個時候的喜怒哀樂，即使它有破洞有缺陷，但它就是你的，別人也拿不走。」感動全場樂迷。唱到主題曲《從地心竄出》時，大批樂迷湧到台前齊齊跳，為演唱會掀起高潮。