金曲獎歌王 HUSH巡演香港站 感激老闆五月天瑪莎給機會

曾連續兩年獲頒金曲獎最佳作曲人，並於去年成為金曲獎歌王的HUSH，上周於旺角麥花臣場館舉行《GO BIG》巡迴演唱會香港站。這位曾與孫燕姿、張惠妹、林宥嘉、劉若英及Gin Lee李幸倪等合作的創作才子，作品間盡顯他對生命與愛情的觀點，磁性十足的聲線有着撫慰心靈的魔力。

演唱會一開場，穿上黑白色西裝的HUSH，一口氣獻唱《波希米亞》、《黑夜的烏鴉》、他為林宥嘉創作、台劇《我們與惡的距離》主題曲《別讓我走遠》及《大樹小花》，一字一句直接走進樂迷的心坎，為個唱點題。