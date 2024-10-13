金曲獎歌王 HUSH巡演香港站 感激老闆五月天瑪莎給機會

曾連續兩年獲頒金曲獎最佳作曲人，並於去年成為金曲獎歌王的HUSH，上周於旺角麥花臣場館舉行《GO BIG》巡迴演唱會香港站。這位曾與孫燕姿、張惠妹、林宥嘉、劉若英及Gin Lee李幸倪等合作的創作才子，作品間盡顯他對生命與愛情的觀點，磁性十足的聲線有着撫慰心靈的魔力。
演唱會一開場，穿上黑白色西裝的HUSH，一口氣獻唱《波希米亞》、《黑夜的烏鴉》、他為林宥嘉創作、台劇《我們與惡的距離》主題曲《別讓我走遠》及《大樹小花》，一字一句直接走進樂迷的心坎，為個唱點題。
唱畢，HUSH與香港樂迷打招呼，感謝大家久等自己九年，又坦言樂迷的支持對他很重要。接着，他送上迷幻感較重的《白露》及《支線任務》，帶樂迷遊走曠野之間，整個場館忽然擴展成無限大，緊接的《X》進一步加強這種虛空感，讓樂迷沉浸於HUSH的宇宙。唱畢，HUSH與香港樂迷打招呼，感謝大家久等自己九年，又坦言樂迷的支持對他很重要。
HUSH又三度與樂迷分享，表示演唱會快來到尾聲，台下即傳來一陣失望的叫聲。他續說：「這個演唱會為甚麼叫《GO BIG》？就是在做《娛樂自己》這張專輯時，我跟老闆五月天瑪莎說，已經來到第三張專輯，如果我沒有不一樣的表現，不如好好寫歌，我覺得寫歌的錢比我當歌手還要多，所以我覺得這樣吧，就是GO BIG OR GO HOME。」他坦言自己很幸運，自小嚮往做音樂亦非常喜愛看金獎曲，然後成就了金曲獎男歌手，並笑稱這些都已經過去了。
HUSH表示，當歌手就是他要「GO BIG」的事：「造音樂那麼久，我常常學到的事情就是，如果對自己的選擇有退路，人就很難全力以赴。剛剛那個『不如好好寫歌』的想法，我覺得很羞恥，所以也請大家跟我一起有GO BIG的心情。」台下報以歡呼表示支持。encore後，HUSH期待與香港樂迷下個再會之時，並與全場樂迷大合照。