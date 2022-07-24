金曲頒獎禮｜完整得獎名單 炎明熹姚焯菲包辦女新人金銀獎 《日出時讓街燈安睡》奪全球華人至尊金曲獎

香港電台與無綫聯手合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》於電視城舉行，頒發各個獎項。早前主辦單位已公布多個獎項的得獎人，包括鮑比達獲頒「金曲榮譽大獎」；「最佳劇集歌曲金獎」由JW憑《陀槍師姐2021》主題曲《我不想別離》奪得、譚嘉儀《智能愛人》主題曲《不可能發生》獲得銀獎、李幸倪（Gin Lee）與視障女歌手蕭凱恩合唱港台劇集《喬家的女兒》主題曲《這種親》奪得銅獎；谷婭溦的《倔強》獲頒香港金曲華語歌曲獎。此外，還有MIRROR歌曲《Boss》獲頒「最佳合唱歌曲獎」。
香港金曲金曲獎
1. 《先哭為敬》鄭欣宜
2. 《真話我清高》炎明熹
3. 《我不如》Mike曾比特
4. 《E先生連環不幸事件》Edan呂爵安
5. 《俏郎君》張敬軒
6. 《荊棘海》泳兒
7. 《記憶棉》MC張天賦
8. 《City Pop》AGA江海迦
9. 《It’s OK to be sad》衛蘭
10. 《原來談戀愛是這麼一回事》姚焯菲
香港金曲最佳合唱歌曲獎
《BOSS》MIRROR
香港金曲樂隊大獎
Supper Moment
香港金曲華語歌曲獎
《倔強》谷婭溦
香港金曲最佳劇集歌曲獎
金獎：《我不想別離》JW王灝兒
銀獎：《不可能發生》譚嘉儀
銅獎：《這種親》Gin Lee李幸倪/蕭凱恩
香港金曲榮譽大獎
鮑比達
香港金曲年度最佳進步獎
金獎：葉巧琳
銀獎：洪嘉豪
銅獎：施匡翹
香港金曲男新人獎
金獎：Mike曾比特
銀獎：MC張天賦
銅獎：ANSONBEAN
香港金曲女新人獎
金獎：炎明熹
銀獎：姚焯菲
銅獎：張蔓姿
香港金曲CASH創作歌手獎
金獎：馮允謙
銀獎：林奕匡
銅獎：葉巧琳
香港金曲男歌手大獎
張敬軒
香港金曲女歌手大獎
鄭欣宜
香港金曲最佳中文唱片獎
男歌手：《The Brightest Darkness》 張敬軒
女歌手：《不能放手》菊梓喬
樂隊/組合：《One and All》MIRROR
香港金曲全球華人至尊金曲獎
《日出時讓街燈安睡》張學友/Gin Lee李幸倪