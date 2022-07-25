金曲頒獎禮 | 負評數多過出席歌手 衰在咩原因？

港台同TVB首度合辦嘅《香港金曲頒獎典禮2021／2022》尋晚舉行。本來將《十大中文金曲》同《勁歌金曲頒獎典禮》合併舉行，理應大有睇頭，但係網友負評多過出席歌手人數，甚至唔少人都係上fb見有人鬧先知有個咁嘅show。綜觀成個頒獎禮，死因喺邊？

越想有權威 越蒼白無力

大會有晒選舉準則，各位可以自己參考。但係得出嘅結果，又係咪好有權威性？「全球華人至尊金曲獎」係《日出前讓街燈安睡》，你可以問下身邊嘅全球華人（而家大家都好多「說了再見就會再見」嘅全球華人朋友啦），有幾多個認同？有音樂平台近年搞嘅頒獎禮，冇人過問機制，但係亦冇人對什麼風雲歌手名單有幾多意見，因為根本唔重要，人地個show好睇好多。不如一係搞好個show，一係就公公正正科學化咁做一個嚴謹嘅大型音樂民調，唔好兩頭唔到岸啦。

樂壇好多新面孔 通通唱舊歌

開場嘉賓係劉德華，而17歲嘅炎明熹要唱面世37年嘅《愛情陷阱》，表演環節成個氣氛同近年香港流行樂壇嘅多元化同年輕化背道而馳。如果劉德華唱《真話的清高》，唱成點我都真心respect喎反而。驚長輩觀眾唔識《真話的清高》？喂喂喂《真》唔係獲得香港金曲金曲獎咩？唔家傳戶曉都街知巷聞啦，唔係架咩？

司儀份稿 _ _ _ _

李志剛介紹泳兒得獎歌曲《荊棘海》時話「泳兒全名叫游泳健兒，荊棘海又點會難到佢呢」。唔知係咪writer嘅手筆？如果係特登搞個咁嘅「硬tag」換取社交媒體迴響，我反而比較欣賞。

點解咁多歌手缺席？

唔使俾面你囉因為。冇到嘅MIRROR，十二場紅館。冇到嘅林家謙，六場紅館。冇到嘅衛蘭，三場紅館。獎都冇嘅周國賢，又係三場紅館。有邊個係因為TVB同港台而換到一班肯真金白銀俾錢睇你嘅歌迷？冇喎。喂，化妝set頭都要錢架，節儉是美德呀。去到張敬軒呢種有咁上下級數，有期咪唔介意現身囉，一日最衰新冠啫。

曾志偉希望金曲獎似金像獎

一個係由業界組織投選出來嘅獎項，一個係由商業機構同政府機關合辦，真係可以相提並論？假如曾總經理希望同台灣金曲獎睇齊都仲好啲，不過咁喎 － 人地今年嘅司儀羅時豐大哥，縱橫歌壇多年，五十幾歲操出六塊肌。香港，可以搵邊位？近年李志剛好似都操得幾爆吓噃。

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