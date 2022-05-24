金曲頒獎禮｜陳卓賢冇留意MIRROR不入圍 Ian有冇入圍都會迫自己進步

MIRROR成員陳卓賢(Ian)擔任信用卡代言人，今日出席銀行舉行的發布會，分享使用信用卡的心得。活動後Ian受訪時表示不會碌爆卡，自己一向準時找卡數。他又透露有為媽媽開附屬卡，「但媽咪唔捨得用，我送禮物、畀家用同請食飯，佢都唔想收，又擔心我唔夠錢用，叫我留俾自己用。」早前Ian在IG貼出與母親的合照，陳媽媽被擠得面容扭曲，問他會否引來母親微言，他笑言媽媽昨日才發現，「以為媽咪會怪責他，搞到佢面容扭曲，佢話點會嬲，好開心見你咁錫媽咪。」母子互動，非常sweet。

被指炒襲 有少少唔開心

香港電台與無綫電視(TVB)聯合舉辦《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，MIRROR未有入圍角逐「香港金曲年度最佳進步獎」獎項，Ian坦言沒有特別留意，並沒有緊貼頒獎禮入圍名單：「對MIRROR嚟講有冇入圍某啲獎，都唔會影響繼續好專注做自己要做嘅事，都會不停迫自己進步，因為以前比賽已訓練求進的心態，每日都有新工作應付，迫自己好過昨日。」

Ian新歌《Got U》早前被指有抄襲Jay Park(朴宰範)新歌《GANADARA》（Feat. IU）之嫌，他坦言有少許不開心，所以也有在IG上載早已錄好的demo，「我覺得完全唔似，其實曲風、251 Progression好多歌都會用到，結他彈法等等都係好common，希望大家細味旋律，會唔會抄襲睇旋律可能會準確啲。」