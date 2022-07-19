金曲頒獎禮｜鮑比達獲頒榮譽大奬 無綫邀邊幾位歌手撐場？

今日的頒獎禮，由港台的李志剛夥拍無綫的崔建邦主持，並邀請署理廣播處長施金獎及無綫代表何麗全頒發「金曲榮譽大奬」予著名音樂人鮑比達。此獎的地位等同港台的「金針獎」，用來表揚個別從事音樂行業者在香港音樂領域的卓越成就和貢獻。對上一次金針獎得主是達明一派，他們於18年第41屆《十大中文金曲頒獎音樂會》獲頒獎項，其後19年及20年因社會運動及疫情停辦頒獎禮，因此這兩屆的金針獎並沒有得獎者。

《香港金曲頒獎禮》由香港電台及無綫聯合主辦，並用以取代兩台的《十大中文金曲頒獎音樂會》及《勁歌金曲頒獎禮》。首屆頒獎禮於本月24日舉行，大會今日在電視城公布金曲榮譽大奬。

樂壇新人有邊幾位？

大會向鮑比達送上鮮花，其後兩位司儀邀請今年的樂壇新人上台，出席的新人有︰涂毓麟、李妍、潘靜文、林君蓮、文凱婷、何晉樂、林智樂、鄺星宇及余宗遙。由於出席人數不算多，導致會場的掌聲零落，李志剛一度呼籲大家要熱烈拍手，情況尷尬。

鮑比達來頭勁

鮑比達是非常有名的音樂人，曾為許冠傑、徐小鳳、陳百強、張國榮、林子祥、葉蒨文、甄妮及梅艷芳等製作唱片，他亦曾為李玟、張信哲、蔡琴等歌手擔任製作人。93年，鮑比達為電影《新不了情》配樂，由萬芳主唱的主題曲《新不了情》成為熱門流行歌曲，97年他更是「香港特別行政區成立慶典」的音樂總監，並為08年奧運創作了名為《點燃激情 傳遞夢想》的火炬歌。