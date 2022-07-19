熱門搜尋:
C觀點 NOVO LAND 消委會 I SWIM 動漫節2022 超級月亮 安倍晉三 雷神奇俠4 故宮文化博物館 報稅 姜濤 周顯
返回
娛樂
2022-07-19 17:45:34

金曲頒獎禮｜鮑比達獲頒榮譽大奬 無綫邀邊幾位歌手撐場？

分享：
著名音樂人鮑比達獲頒「金曲榮譽大奬」。

著名音樂人鮑比達獲頒「金曲榮譽大奬」。

《香港金曲頒獎禮》由香港電台及無綫聯合主辦，並用以取代兩台的《十大中文金曲頒獎音樂會》及《勁歌金曲頒獎禮》。首屆頒獎禮於本月24日舉行，大會今日在電視城公布金曲榮譽大奬。

今日的頒獎禮，由港台的李志剛夥拍無綫的崔建邦主持，並邀請署理廣播處長施金獎及無綫代表何麗全頒發「金曲榮譽大奬」予著名音樂人鮑比達。此獎的地位等同港台的「金針獎」，用來表揚個別從事音樂行業者在香港音樂領域的卓越成就和貢獻。對上一次金針獎得主是達明一派，他們於18年第41屆《十大中文金曲頒獎音樂會》獲頒獎項，其後19年及20年因社會運動及疫情停辦頒獎禮，因此這兩屆的金針獎並沒有得獎者。

大會安排崔建邦及李志剛做司儀。 署理廣播處長施金獎及無綫代表何麗全頒發「金曲榮譽大奬」。 鮑比達獲頒「金曲榮譽大奬」。 鮑比達表示年青的人未必認識他，但他對音樂的熱情依然有。

樂壇新人有邊幾位？

大會向鮑比達送上鮮花，其後兩位司儀邀請今年的樂壇新人上台，出席的新人有︰涂毓麟、李妍、潘靜文、林君蓮、文凱婷、何晉樂、林智樂、鄺星宇及余宗遙。由於出席人數不算多，導致會場的掌聲零落，李志剛一度呼籲大家要熱烈拍手，情況尷尬。

鮑比達來頭勁

鮑比達是非常有名的音樂人，曾為許冠傑徐小鳳陳百強張國榮林子祥葉蒨文甄妮及梅艷芳製作唱片，他亦曾為李玟、張信哲蔡琴等歌手擔任製作人。93年，鮑比達為電影《新不了情》配樂，由萬芳主唱的主題曲《新不了情》成為熱門流行歌曲，97年他更是「香港特別行政區成立慶典」的音樂總監，並為08年奧運創作了名為《點燃激情 傳遞夢想》的火炬歌。

一眾樂壇新人上台分享鮑比達的作品。 (右起)李妍、潘靜文、林君蓮 (左起)余宗遙、涂毓麟、文凱婷、林君蓮。 余宗遙 (左起)鄺星宇、林智樂、何晉樂
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受