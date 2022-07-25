金曲頒獎禮｜MIRROR合獲三獎 Gin Lee破蛋與學友合唱歌奪大獎

《香港金曲頒獎典禮2021/2022》頒發多個獎項，大會頒發「最佳中文唱片獎」，此獎分拆為男歌手、女歌手及樂隊/組合，並分別由張敬軒的《The Brightest Darkness》 、菊梓喬的《不能放手》及MIRROR的《One and All》奪得。由於軒仔被列入密切接觸者，而MIRROR又缺席，於是僅得菊梓喬表演。連埋Edan的個人獎的話，MIRROR在頒獎禮奪個獎項，包括「最佳合唱歌曲獎」、「最佳中文唱片獎(樂隊/組合)」及「香港金曲獎」。

頒獎嘉賓搞錯獎 至於CASH創作歌手獎，金、銀、銅三獎的得主分別為馮允謙、林奕匡及葉巧琳，而葉巧琳同時也獲得最佳進步獎金獎，當時她則接受大會的電話訪問分享得獎感受。大會頒發CASH創作歌手獎時，出現擺烏龍情況，頒獎嘉賓將金獎及銀獎的獎座搞錯，李志剛見狀要將馮允謙、林奕匡手上的獎座調轉。

Gin Lee終於憑《日出時讓街燈安睡》獲得獎項。