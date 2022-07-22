金曲頒獎禮｜MIRROR《BOSS》獲頒合唱歌 TVB《東張西望》罕有報道

TVB與港台合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，安排星期日（24日）舉行，今日就公布「最佳合唱歌曲獎」，竟然是本地男團MIRROR的歌曲《BOSS》。當中主持崔建邦興奮恭喜MIRROR，即被拍檔李志剛追問：「你係咪鏡粉嚟㗎？」崔建邦就答︰「我咁耐都冇機會喺大氣電波講過。」《BOSS》曾在港台中文金曲龍虎榜登上冠軍，但TVB的勁歌金曲卻未曾見影。香港金曲籌備委員會召集人何重恩表示，外界以為ViuTV出身的MIRROR，不會有機會在《金曲頒獎典禮》中得獎，但兩台合辦頒獎禮就會尊重有關的機制，揚言會以健全方法決定得獎名單。與此同時，TVB一改「方丈」作風，今晚《東張西望》亦罕有地提起MIRROR，報道12子在《金曲頒獎典禮》中獲頒「最佳合唱歌曲獎」。



《第四屆 KKBOX 香港風雲榜》將於9月17日假亞洲國際博覽館 ASIAWORLD-ARENA舉行，今日公布第二輪年度風雲歌手名單，繼首輪的盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、張敬軒、Dear Jane後，柳應廷（Jer）、姜濤，MIRROR、張天賦（MC）、林家謙亦落實出席，還公布per se成為年度編輯推薦歌手。