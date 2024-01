金榜題名｜Juno麥浚龍下月領軍攻亞博開騷 8分鐘同名主題曲成電台禁歌

Juno麥浚龍下月領軍在亞博舉行《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》。

Juno在三年前完成《The Album》系列專輯後,覺得類似的題材已經做得很夠,Juno說:「完成《The Album》企畫後,一直都在蘊釀到底有乜新題材或創作模式可以刺激到自己。兩年前寫咗一個電影劇本,舊年7月亦完成了《852FES 覺醒音樂 麥浚龍 • 周國賢》演唱會,完成後搵到一個新方向,唔再係傳統歌手之間嘅合作模式,需要涉獵不同音樂類型、不同音樂範疇嘅歌手合作,先可以做到呢個Project。」其實去年演唱會總綵排的時候,Juno在一間器材室內看到一個畫面,給了他一點靈感,然後他重讀兩年前寫好的劇本,靈機一觸,覺得與腦海中構思的跨媒體音樂企畫的出發點很吻合,適逢主辦力邀再次合作,《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》也因而誕生。

Juno麥浚龍宣布再踏舞台開騷,由Live Nation主辦的《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》,將於2024年2月22日(星期四)假亞洲國際博覽館Hall 10舉行,屆時Juno將聯同廿四味、MATTFORCE、Novel Fergus、PetPetShawn、Geniuz F the FUTURE、Mr. Scanner及王嘉儀等上演一場集合音樂、電影及舞台劇於一身的演出。

創作了同名主題曲

Juno特別從兩年前的電影劇本中抽取了部份角色,於今次《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》中出現,他分享創作想法道:「一個電影劇本有好多場戲,好難喺一個舞台演出上完全展現出嚟,所以我將劇本裡面可以擺上舞台或者音樂裡面嘅元素逐一抽出嚟,另外只抽取幾個角色,融合喺表演當中。一個電影劇本變成電影係理所當然,但一個電影角色嘅首次登場係喺舞台上面,呢個做法其實市面上相對比較少,吸引力對我嚟講大好多。」

為了讓觀眾對《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》有基本概念,Juno特別為今次演唱會創作了同名主題曲《金榜題名》,作為整個音樂企畫的引子。Juno道:「將電影劇本變成音樂章節,當中角色眾多,首先要搵多位Hip Hop歌手參與今次個Show,因為傳統流行歌手嘅曲目所限,比較難去傳達所需故事內容,同時我希望提供一個更大的舞台去承載香港該有的多元音樂文化。加上故事當中嘅意識、歌詞或詞彙,會同我以往嘅音樂或演出幾唔同,為免觀眾入場先即時理解吸收呢次創作想表達嘅資訊,所以當演唱會成形後,我覺得應該要有一首主題曲,等觀眾可以預先知道每個角色心路歷程 / 敘事點。」《金榜題名》長逾8分鐘,除了Juno外,還有Mr. Scanner、Novel Fergus、PetPetShawn、廿四味及王嘉儀的參與,當中的歌詞交代了這個充滿江湖味的故事背景和部分人物關係,編曲上更營造了整個音樂企畫的氛圍,但細心留意會發現當中很多是現今Hip Hop界不容忽視的名字,有這個構想,是因為Juno覺得香港Hip Hop音樂創作多用上生活化的題材,但用在今次的電影故事框架上,或許會為觀眾帶來意想不到的效果。不過由於當中的意識,以及所包含的不雅用語,令《金榜題名》未推出已成為電台禁歌。據指,更多歌手及音樂人將參與《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》,稍後才公布更多細節。