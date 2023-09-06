金牌樂手陣容組「復仇者聯盟」 王力宏周末台北五度攻蛋

結他之神James Wilson任音樂總監

演唱會的樂手大亦有來頭，包括世界級結他手James Wilson擔任音樂總監，他與王力宏自2006年就已經開始合作，被譽為「結他之神」，王力宏就曾讚他：「James從來不曾彈錯一個音符、一個和弦。」貝斯手則有馬來西亞赫赫有名的Kesavan K Subramaniam，和同樣來自馬拉的鍵盤手Aubrey Suwito，都是與王力宏合作多年的好友音樂人。鼓手則由印度裔的女鼓手Sarah Thawer擔當，她在行內被稱為「Sarah Drums鼓后Sarah」，可見她鼓藝超凡。Sarah 5歲首次公開表演，曾與無數國際知名音樂人合作，例如有印度音樂教父之稱的A.R Rahman等。