金牌樂手陣容組「復仇者聯盟」 王力宏周末台北五度攻蛋

王力宏將在本週六、日假臺北小巨蛋舉行兩場演唱會。他大讚今次演唱會的樂手陣容堪比「復仇者聯盟」，實力非凡。相隔4年重返小巨蛋，他早已調整到最佳狀態，過去幾個月每天游泳1.2公里、跑步5公里加上重訓、瑜伽，練出一身炸裂肌肉，回到10年前的巔峰狀態。
結他之神James Wilson任音樂總監
演唱會的樂手大亦有來頭，包括世界級結他手James Wilson擔任音樂總監，他與王力宏自2006年就已經開始合作，被譽為「結他之神」，王力宏就曾讚他：「James從來不曾彈錯一個音符、一個和弦。」貝斯手則有馬來西亞赫赫有名的Kesavan K Subramaniam，和同樣來自馬拉的鍵盤手Aubrey Suwito，都是與王力宏合作多年的好友音樂人。鼓手則由印度裔的女鼓手Sarah Thawer擔當，她在行內被稱為「Sarah Drums鼓后Sarah」，可見她鼓藝超凡。Sarah 5歲首次公開表演，曾與無數國際知名音樂人合作，例如有印度音樂教父之稱的A.R Rahman等。
騷肌要待寬姊批准
王力宏讚賞這支鐵三角組合是「世界級樂手」，相信必將為歌迷呈現最強音樂饗宴。他自己也為演唱會調整到最佳狀態，目標是給歌迷一場難忘的震撼演出。於重回台北小巨蛋，他說：「很期待把世界級的樂手介紹給台北的歌迷，希望給久違的歌迷難忘的、零距離的感動。」至於演唱會會否騷健身成果，他開玩笑說：「那我要找寬姊商量。」