金牌經理人唔易做 霍汶希到北京做場記執垃圾由低做起

英皇娛樂集團營運總裁、著名經理人霍汶希（Mani）接受訪問，解構經理人角色及分享北漂十一年感受。片段開始，Mani便謂經理人唔易做，「經理人嘅生涯就係由藝人起身之前我哋就要起身；藝人瞓咗覺之後我哋都唔可以瞓覺，因為我要安排佢第二日嘅工作。呢個就係經理人嘅節奏，做呢個行業你就預咗冇收工時間。」

一切由零開始

Mani坦言大部份時間她都是一個比較主動爭取機會的人，因此2011年時，在香港已捧紅謝霆鋒、容祖兒及Twins等藝人的她，認為其經理人板塊已經愈趨成熟，是時候擴展版圖，「我好想去一個更加大嘅地方、更加大嘅市場，去睇吓人哋嘅文化，睇吓人哋嘅發展。我好希望將香港嘅文化，去同內地咁大嘅市場一齊融合交流，呢個係我好想做嘅嘢，咁就嚟咗北京。」回想11年前隻身上京，當時的公司也只是租回來，當她踏入自己的辦公室時，乾淨得「一塵不染」，「我張枱好乾淨、塵都冇，得一支筆，我突然間好感慨，你明唔明白呀？又覺得我有冇咁嘅能力可以從一支筆開始慢慢去建立？呢個時候我係有啲迷惘，但係我都仲係好有信心。」