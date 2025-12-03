金獅大賞｜甄子丹領全場為大埔火災罹難者默哀 劉青雲憑《爸爸》五奪影帝  

甄子丹臉帶愁緒辭時，坦言大埔宏福苑的嚴重火災奪去逾百生命，感到心碎：「電影是可以跨越語言的藝術，它不僅是讓我們彼此靠近，也讓我們在面對生命情感人性，擁有一個共同的語言。上個星期在香港發生的災難，我相信大家都知道，當中每個不幸逝去的生命都令我心碎，對所有正在經歷這場難以想像的痛苦的家庭，我們與你們一同哀悼，我們與你們同在，對於那些英勇無畏的消防員們，我們看到你們的偉大，我們向你們致以最誠摯的謝意，請允許我邀請在場的每一位，與我一同默哀，讓我們以最沉靜的心，向火災中的遇難者致哀，向痛失至親的家庭寄予最深切的關懷。」