金獅大賞｜甄子丹領全場為大埔火災罹難者默哀 劉青雲憑《爸爸》五奪影帝  

第一屆新加坡「國際華語電影金獅大賞(Golden Singa Awards)」日前(1日)於新加坡舉行，擔任評委會主席兼頒獎嘉賓的甄子丹，聯同袁詠儀、李少紅、郝蕾等評審出席，鑒於香港大埔宏福苑嚴重火災釀成逾百傷亡，大會取消紅地毯及雞尾酒招待會，頒獎典禮則照原定計劃舉行。甄子丹戴上黑絲帶上台致辭，帶領全場嘉賓為一眾為罹難者默哀。
甄子丹臉帶愁緒辭時，坦言大埔宏福苑的嚴重火災奪去逾百生命，感到心碎：「電影是可以跨越語言的藝術，它不僅是讓我們彼此靠近，也讓我們在面對生命情感人性，擁有一個共同的語言。上個星期在香港發生的災難，我相信大家都知道，當中每個不幸逝去的生命都令我心碎，對所有正在經歷這場難以想像的痛苦的家庭，我們與你們一同哀悼，我們與你們同在，對於那些英勇無畏的消防員們，我們看到你們的偉大，我們向你們致以最誠摯的謝意，請允許我邀請在場的每一位，與我一同默哀，讓我們以最沉靜的心，向火災中的遇難者致哀，向痛失至親的家庭寄予最深切的關懷。」
三部港產片揚威獅城
本屆有大量香港電影入圍，包括《爸爸》、《破．地獄》及《九龍城寨之圍城》，三部港產片橫掃影展揚威獅城。《破．地獄》奪得「最佳電影」、再由朱栢康奪得「最佳男配角」及「最佳原創電影歌曲」；《九龍城寨之圍城》則奪得「最佳攝影」、「最佳音效」、「最佳美術設計」及「最佳動作設計」。今年憑《爸爸》橫掃各大影展的劉青雲，繼奪得「第18屆亞洲電影大獎」、「第43屆香港電影金像獎」、「第18屆亞太電影大獎」最佳表演獎及「香港電影評論學會大獎」最佳男演員後，在金獅大賞擊敗許冠文、張孝全和易烊千璽等，勇奪今年第五個影帝寶座，但劉青雲未能親身領獎，由片中飾演兒子的蘇文濤代領。最佳女主角、最佳女配角分別由宋佳及鍾楚曦憑《好東西》奪得；最佳新人則頒發予《不說話的愛》新演員李珞桉。