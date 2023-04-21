金玉觀世音｜葉童成粵劇迷 李居明開心愈多年輕人踩台板

粵劇《金玉觀世音》於昨晚（20日）在新光戲院開鑼，李居明率領一眾演員拜神，祈求演出順利，葉童亦有到場支持。李居明指今年是文昌年，文化活動特別興量，而粵劇界也有不少年青人出頭，大讚藍天佑及鄭雅琪可以獨當一面，承傳了大老倌的精彩，並指藍天佑是林家聲再世，鄭雅琪近年多與龍劍笙對戲，二人水平相若。

開心粵劇界有年青人加入

葉童表示今次被劇目吸引，並指粵劇是瑰寶，加上年輕人加入演出，事前付出了不少，值得來捧場及學習。李居明爆料稱葉童近期成為粵劇迷，因此特別邀請她來觀看，並希望她能給予後生意見。

他表示有意跟藍天佑及鄭雅琪簽約，為他長期演出粵劇，因此著葉童前來給予分數。他又提到近日忙於到日本拍攝電影《大結界》，有意邀請葉童參與，笑言對方可以藉機去日本購物。他表示過去曾與她合作過演話劇，大讚對方演技精湛，所以亦有意想邀對方一齊演話劇，甚或乎試演粵劇。