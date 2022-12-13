金球獎公布提名名單 楊紫瓊問鼎影后

「第80屆金球獎」今日(12日)公布提名名單，剛獲《時代》雜誌選為年度指標人物的楊紫瓊，憑《奇異女俠玩救宇宙》入圍角逐音樂/喜劇組最佳女主角，她在片中的拍檔關繼威，亦躋身最佳男配角的候選名單之中。

剛獲美國國家影評學會頒發最佳女主角的楊紫瓊，順利憑《奇異女俠玩救宇宙》入圍來屆金球獎，將與《巴比倫》的瑪歌羅比、《五腥級盛宴》的安雅泰萊采兒、《Good Luck to You, Leo Grande》的愛瑪湯臣，以及《Mrs. Harris Goes to Paris》的Lesley Manville爭奪音樂/喜劇組影后。至於在《奇》片中飾演女主角丈夫的關繼威，則名列最佳男配角名單中，將與《巴比倫》的畢彼特、Netflix電影《死亡天使》的艾迪烈柏尼及《The Banshees of Inisherin》的Brendan Gleeson和Barry Keoghan角逐獎項。《奇異女俠玩救宇宙》同時亦獲提名音樂/喜劇組最佳電影、最佳導演、最佳女配角(占美李寇蒂斯)及最佳劇本。

Mayan Lopez和Selenis Leyva在比華利山公布第80屆金球獎提名名單。(路透社)

《分手的決心》入圍最佳外語片 《The Banshees of Inisherin》獲得最多8項提名，6項提名的《奇異女俠玩救宇宙》緊隨其後排第二，《巴比倫》及史堤芬史匹堡半自傳式電影《The Fabelmans》則同獲5項提名。即將上映的《阿凡達：水之道》，入圍最佳電影及最佳導演(占士金馬倫)。2022年度全球票房冠軍《壯志凌雲：獨行俠》將與《阿凡達：水之道》、《貓王》、《The Fabelmans》及《Tár》爭奪最佳電影。值得一提的是，由朴贊郁執導、湯唯及朴海日主演的南韓電影《分手的決心》，獲提名最佳外語電影。 第80屆金球獎將於2023年1月10日舉行。