熱門搜尋:
聖誕2024 新店關注組 中山美穗 破地獄 DOUBLE COAST 機票優惠 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-12-10 18:14:54

金球獎提名名單出爐 妮歌安祖蓮娜爭影后 《魷魚遊戲2》未播竟獲提名

分享：
57歲妮歌罕有地演出情慾戲《Babygirl》。

57歲妮歌罕有地演出情慾戲《Babygirl》。

adblk5

82屆金球獎昨日公布提名名單，電影提名方面，爭奪最佳女主角(劇情類)可算是近年最激烈一屆，除了破格演出情慾片《Babygirl》的妮歌潔曼(Nicole Kidman)之外，罕有獲提名的安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)，憑傳記片《Maria》爭后，其他提名者也是公認的演技派，分別有琦溫絲莉(Kate Winslet)Lee》、彭美拉安德遜(Pamela Anderson)The Last Showgirl》、泰迪史雲頓(Tilda Swinton)The Room Next Door》和Fernanda TorresI’m Still Here》。提名最佳男主角(劇情類)分別有音樂詩人卜戴倫(Bob Dylan)傳記片《搖滾詩人：未知的傳奇》(A Complete Unknown)的添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)、上任占士邦丹尼爾基格(Daniel Craig)Queer》、Colman DomingoSing Sing》、大熱門Ralph Fiennes《教宗選戰》(Conclave)等。

安祖蓮娜飾演傳奇女高音演技獲大讚。

安祖蓮娜飾演傳奇女高音演技獲大讚。

泰迪史雲頓(左)和茱莉安摩亞合演友情片。

泰迪史雲頓(左)和茱莉安摩亞合演友情片。

Selena Gomez電影獲最多提名

今屆金球獎獲最多提名單電影就是天后Selena Gomez主演的《Emilia Perez》「音樂喜劇類」，共獲電影(非英語)、導演(Jacques Audiard)、女配角(Selena Gomez)、劇本等10項提名。其次是7項提名、由奧斯卡影帝Adrien Brody主演的《The Brutalist》。之後有6項提名的《教宗選戰》。最佳電影(劇情類)提名有《沙丘瀚戰》、《教宗選戰》、《搖滾詩人：未知的傳奇》、《The Brutalist》、《Nigkel Boys》和《September 5》。

adblk6
添麥菲查洛美憑《搖滾詩人：未知的傳奇》獲提名影帝。

添麥菲查洛美憑《搖滾詩人：未知的傳奇》獲提名影帝。

《教宗選戰》的Ralph Fiennes成影帝大熱。

《教宗選戰》的Ralph Fiennes成影帝大熱。

《魷魚2》獲提名惹爭議

電視提名方面，去年橫掃獎項的《大熊餐廳》(The Bear)共獲最多名成大贏家，包括最佳劇集(喜劇音樂類)、男主角Jeremy Allen White、女主角(Ayo Edebiri)、男配角(Ebon Moss-Bachrach)、女配角(Lisa Colon-Zayas)5項提名。今年橫掃18個艾美獎破盡紀錄的《幕府將軍》，獲提名最佳劇集、男主角(真田廣之)、女主角(Anna Sawai)、男配角(淺野忠信)

另外1226日才上線的Netflix影集《魷魚遊戲2》，未播出竟獲提名最佳劇集，惹來網民不公之論。原來金球獎的劇集提名規定，只要作品在1231日前播出，或於114日前將作品交給金球獎評審觀看，就可以為作品報名，所以《魷魚2》可趕及報名兼獲提名。第82屆金球獎頒獎禮於明年15日舉行。

《魷魚遊戲2》趕及將作品給艾美獎評審觀看，可順利獲提名。

《魷魚遊戲2》趕及將作品給艾美獎評審觀看，可順利獲提名。

真田廣之有份執導的《幕府將軍》可否在艾美獎贏盡獎項？

真田廣之有份執導的《幕府將軍》可否在艾美獎贏盡獎項？

amJetso 🎁送刀嘜臻品健康油酸濃香花生油3支 按此參加👉

amJetso 送刀嘜臻品健康油酸濃香花生油3支