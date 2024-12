金球獎提名名單出爐 妮歌安祖蓮娜爭影后 《魷魚遊戲2》未播竟獲提名

第82屆金球獎昨日公布提名名單,電影提名方面,爭奪最佳女主角(劇情類)可算是近年最激烈一屆,除了破格演出情慾片《Babygirl》的妮歌潔曼(Nicole Kidman)之外,罕有獲提名的安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie),憑傳記片《Maria》爭后,其他提名者也是公認的演技派,分別有琦溫絲莉(Kate Winslet)《Lee》、彭美拉安德遜(Pamela Anderson)《The Last Showgirl》、泰迪史雲頓(Tilda Swinton)《The Room Next Door》和Fernanda Torres《I’m Still Here》。提名最佳男主角(劇情類)分別有音樂詩人卜戴倫(Bob Dylan)傳記片《搖滾詩人:未知的傳奇》(A Complete Unknown)的添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)、上任占士邦丹尼爾基格(Daniel Craig)《Queer》、Colman Domingo《Sing Sing》、大熱門Ralph Fiennes《教宗選戰》(Conclave)等。