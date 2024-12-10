金球獎提名名單出爐 妮歌安祖蓮娜爭影后 《魷魚遊戲2》未播竟獲提名

第82屆金球獎昨日公布提名名單，電影提名方面，爭奪最佳女主角(劇情類)可算是近年最激烈一屆，除了破格演出情慾片《Babygirl》的妮歌潔曼(Nicole Kidman)之外，罕有獲提名的安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)，憑傳記片《Maria》爭后，其他提名者也是公認的演技派，分別有琦溫絲莉(Kate Winslet)《Lee》、彭美拉安德遜(Pamela Anderson)《The Last Showgirl》、泰迪史雲頓(Tilda Swinton)《The Room Next Door》和Fernanda Torres《I’m Still Here》。提名最佳男主角(劇情類)分別有音樂詩人卜戴倫(Bob Dylan)傳記片《搖滾詩人：未知的傳奇》(A Complete Unknown)的添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)、上任占士邦丹尼爾基格(Daniel Craig)《Queer》、Colman Domingo《Sing Sing》、大熱門Ralph Fiennes《教宗選戰》(Conclave)等。

Selena Gomez 電影獲最多提名 今屆金球獎獲最多提名單電影就是天后Selena Gomez主演的《Emilia Perez》「音樂喜劇類」，共獲電影(非英語)、導演(Jacques Audiard)、女配角(Selena Gomez)、劇本等10項提名。其次是7項提名、由奧斯卡影帝Adrien Brody主演的《The Brutalist》。之後有6項提名的《教宗選戰》。最佳電影(劇情類)提名有《沙丘瀚戰》、《教宗選戰》、《搖滾詩人：未知的傳奇》、《The Brutalist》、《Nigkel Boys》和《September 5》。

《魷魚 2 》獲提名惹爭議 電視提名方面，去年橫掃獎項的《大熊餐廳》(The Bear)共獲最多名成大贏家，包括最佳劇集(喜劇音樂類)、男主角Jeremy Allen White、女主角(Ayo Edebiri)、男配角(Ebon Moss-Bachrach)、女配角(Lisa Colon-Zayas)5項提名。今年橫掃18個艾美獎破盡紀錄的《幕府將軍》，獲提名最佳劇集、男主角(真田廣之)、女主角(Anna Sawai)、男配角(淺野忠信)。 另外12月26日才上線的Netflix影集《魷魚遊戲2》，未播出竟獲提名最佳劇集，惹來網民不公之論。原來金球獎的劇集提名規定，只要作品在12月31日前播出，或於11月4日前將作品交給金球獎評審觀看，就可以為作品報名，所以《魷魚2》可趕及報名兼獲提名。第82屆金球獎頒獎禮於明年1月5日舉行。