金球獎醜聞不斷被割席 明年電視台終於肯直播

接近年尾，唔少電影媒體都開始做緊頒獎禮前瞻。其實「頒獎禮」嘅「前瞻」都可以係新聞，今年初近乎無聲無息舉行咗嘅金球獎，最新消息係直播盛事多年嘅電視台NBC，同金球獎主辦單位荷里活外國記者協會(HFPA)簽訂播放協議……一年咁多。

搞到咁風雨飄搖，皆因HFPA爆出多項醜聞，包括涉嫌歧視黑人、性騷擾同賄賂，又被揭發87名非美籍記者會員當中，一個黑人都冇。唔少藝人因此跳船割席，Tom Cruise索性連獎座都交返出來，而Amazon、Netflix、華納都表明唔再同金球合作，本身簽咗多年直播合約嘅NBC更加取消直播，令頒獎禮只係以私人活動形式舉行，並喺大會官網即時公布結果，靜過太空。

HFPA決定改革

近年西方平權意識高漲，唔少公關大員都講明HFPA唔改革的話，以後唔再派手上藝人出席。HFPA梗係拿拿聲做嘢，包括新增103位駐美國以外地方嘅評審，而且評審比例上作改動，女性同多元種族人士都佔5成以上。

估計NBC今次出價6千萬買直播權，咁大條數難怪HFPA乜都肯改。明年係金球獎頒獎禮第80屆嘅大日子，擇日1月10日星期二舉行，而唔係往年嘅星期日。而提名名單就會喺12月12日揭曉。

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