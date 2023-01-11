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娛樂
2023-01-11 12:12:01

金球獎2023｜伊雲彼得斯演《食人魔達默》封迷你劇視帝 雅曼達施菲勇奪最佳女主角

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伊雲彼得斯在Netflix劇《食人魔達默》中的變態演出，令他大熱成為迷你劇視帝。

伊雲彼得斯在Netflix劇《食人魔達默》中的變態演出，令他大熱成為迷你劇視帝。

80屆金球獎頒獎禮隆重舉，一如以往，盛會頒獎電影及劇集各項殊榮，當中電視劇組的迷你劇及電視電影類，Netflix話題劇《食人魔達默》(DAHMERMonsterThe Jeffrey Dahmer Story)賽前共獲4項提名，雖然失落最佳迷你劇及電視電影，並由HBO喜劇《白蓮花大飯店》(The White Lotus)脫穎而出，不過《食人魔達默》主角伊雲彼得斯(Evan Peters)卻以精湛演技大熱勇奪該組別的最佳男主角，打敗對手泰朗伊加頓(Taron Egerton)、哥連費夫(Colin Firth)、安德魯加菲 (Andrew Garfield)施巴斯坦史丹(Sebastian Stan)

《食人魔達默》改編自連環殺人犯Dahmer的真人事件。

《食人魔達默》改編自連環殺人犯Dahmer的真實犯案事件。

至於迷你劇及電視電影類最佳女主角，雅曼達施菲(Amanda Seyfried)憑Disney+劇集《新創大騙局》(The Dropout)摘下視后，其他對手則有《喬治與塔米》(George & Tammy)的謝茜嘉謝西婷(Jessica Chastain)、《創造安娜》(Inventing Anna)的茱莉亞加納(Julia Garner)《潘與湯米》(Pam & Tommy)莉莉詹絲(Lily James)及《煤氣燈效應》(Gaslit)的茱莉亞羅拔絲(Julia Roberts)。

雅曼達施菲憑《新創大騙局》摘下迷你劇及電視電影類最佳女主角。

雅曼達施菲憑《新創大騙局》摘下迷你劇及電視電影類最佳女主角。

HBO喜劇《白蓮花大飯店》奪得最佳迷你劇及電視電影。

HBO喜劇《白蓮花大飯店》奪得最佳迷你劇及電視電影。

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