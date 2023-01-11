金球獎2023｜伊雲彼得斯演《食人魔達默》封迷你劇視帝 雅曼達施菲勇奪最佳女主角

第80屆金球獎頒獎禮隆重舉行，一如以往，盛會頒獎電影及劇集各項殊榮，當中電視劇組的迷你劇及電視電影類，Netflix話題劇《食人魔達默》(DAHMER－Monster：The Jeffrey Dahmer Story)賽前共獲4項提名，雖然失落最佳迷你劇及電視電影，並由HBO喜劇《白蓮花大飯店》(The White Lotus)脫穎而出，不過《食人魔達默》主角伊雲彼得斯(Evan Peters)卻以精湛演技大熱勇奪該組別的最佳男主角，打敗對手泰朗伊加頓(Taron Egerton)、哥連費夫(Colin Firth)、安德魯加菲 (Andrew Garfield)及施巴斯坦史丹(Sebastian Stan)。