金球獎2023｜姬蒂白蘭芝贏劇情組影后 《貓王》奧斯汀畢拿首度封帝

年度影視界盛事第80屆金球獎頒獎禮，在香港時間今日早上隆重舉行。劇情組最佳男主角及最佳女主角已有結果，今年影帝的提名名單令人驚喜，31歲的奧斯汀畢拿(Austin Butler) 主演傳奇片《貓王》(Elvis)為入行逾17年的他首次獲得金球提名，與一班前輩較量，結果首次入圍即勇奪最佳男主角。
奧斯汀畢拿今次對手分別有《鯨》(The Whale)的班頓費沙 、《兒子可否不要走》(The Son)的曉治積曼(Hugh Jackman)、《Living》的標尼爾(Bill Nighy)及《The Inspection》的Jeremy Pope。
相反，劇情組最佳女主角的賽果一切算是預計之內，由頒獎禮常客姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett) 以《Tár》摘下最佳女主角殊榮，今次她在片中飾演作曲家兼指揮家Lydia Tár，賽前已被看高一線，最後亦一如所料成功封后，擊敗《Empire of Light》的奧莉花高文(Olivia Colman)、《女戰不敗》(The Woman King)的維奧拉戴維斯(Viola Davis) 、《金髮夢露》(Blonde)的安娜德哈瑪斯(Ana de Armas)及《法貝曼：造夢大師》(The Fabelmans)的米雪威廉絲(Michelle Williams)。