金球獎2023｜姬蒂白蘭芝贏劇情組影后 《貓王》奧斯汀畢拿首度封帝

年度影視界盛事第80屆金球獎頒獎禮，在香港時間今日早上隆重舉行。劇情組最佳男主角及最佳女主角已有結果，今年影帝的提名名單令人驚喜，31歲的奧斯汀畢拿(Austin Butler) 主演傳奇片《貓王》(Elvis)為入行逾17年的他首次獲得金球提名，與一班前輩較量，結果首次入圍即勇奪最佳男主角。

奧斯汀畢拿今次對手分別有《鯨》(The Whale)的班頓費沙 、《兒子可否不要走》(The Son)的曉治積曼(Hugh Jackman)、《Living》的標尼爾(Bill Nighy)及《The Inspection》的Jeremy Pope。