金球獎2023｜提名名單公布 楊紫瓊問鼎影后

「第80屆金球獎」今日(12日)公布提名名單，剛獲《時代》雜誌選為年度指標人物的楊紫瓊，憑《奇異女俠玩救宇宙》入圍角逐音樂/喜劇組最佳女主角，她在片中的拍檔關繼威，亦躋身最佳男配角的候選名單之中。
剛獲美國國家影評學會頒發最佳女主角的楊紫瓊，順利憑《奇異女俠玩救宇宙》入圍來屆金球獎，將與《巴比倫：星聲追夢荷里活》的瑪歌羅比、《五腥級盛宴》的安雅泰萊采兒、《Good Luck to You, Leo Grande》的愛瑪湯臣，以及《Mrs. Harris Goes to Paris》的Lesley Manville爭奪音樂/喜劇組影后。至於在《奇》片中飾演女主角丈夫的關繼威，則名列最佳男配角名單中，將與《巴比倫：星聲追夢荷里活》的畢彼特、Netflix電影《死亡天使》的艾迪烈柏尼及《The Banshees of Inisherin》的Brendan Gleeson和Barry Keoghan角逐獎項。《奇異女俠玩救宇宙》同時亦獲提名音樂/喜劇組最佳電影、最佳導演、最佳女配角(占美李寇蒂斯)及最佳劇本。
《分手的決心》入圍最佳外語片
《The Banshees of Inisherin》獲得最多8項提名，6項提名的《奇異女俠玩救宇宙》緊隨其後排第二，《巴比倫：星聲追夢荷里活》及史堤芬史匹堡半自傳式電影《法貝曼：造夢大師》則同獲5項提名。即將上映的《阿凡達：水之道》，入圍最佳電影及最佳導演(占士金馬倫)。2022年度全球票房冠軍《壯志凌雲：獨行俠》將與《阿凡達：水之道》、《貓王》、《法貝曼：造夢大師》及《Tár》爭奪最佳電影。值得一提的是，由朴贊郁執導、湯唯及朴海日主演的南韓電影《分手的決心》，獲提名最佳外語電影。
第80屆金球獎將於2023年1月10日舉行。
第80屆金球獎部分提名名單
劇情組最佳電影
《阿凡達：水之道》
《貓王》
《法貝曼：造夢大師》
《Tár》
《壯志凌雲：獨行俠》
音樂/喜劇組最佳電影
《巴比倫：星聲追夢荷里活》
《The Banshees of Inisherin》
《奇異女俠玩救宇宙》
《上流落水狗》
《神探白朗：抽絲剝繭》
最佳導演
占士金馬倫 《阿凡達：水之道》
Daniels 《奇異女俠玩救宇宙》
巴茲雷曼 《貓王》
Martin McDonagh 《The Banshees of Inisherin》
史堤芬史匹堡 《法貝曼：造夢大師》
劇情組最佳男主角
奧斯汀畢拿 《貓王》
班頓費沙 《鯨》
曉治積曼 《兒子可否不要走》
標尼爾 《Living》
Jeremy Pope 《The Inspection》
音樂/喜劇組最佳男主角
Diego Calva 《巴比倫：星聲追夢荷里活》
丹尼爾基克 《神探白朗：抽絲剝繭》
阿當戴華 《白噪音》
哥連費路 《The Banshees of Inisherin》
賴夫費恩斯 《五腥級盛宴》
劇情組最佳女主角
姬蒂白蘭芝 《Tár》
奧莉花高文 《Empire of Light》
維奧拉戴維斯 《女戰不敗》
安娜德哈瑪斯 《金髮夢露》
米雪威廉絲 《法貝曼：造夢大師》
音樂/喜劇組最佳女主角
Lesley Manville 《Mrs. Harris Goes to Paris》
瑪歌羅比 《巴比倫：星聲追夢荷里活》
安雅泰萊采兒 《五腥級盛宴》
愛瑪湯遜 《Good Luck to You, Leo Grande》
楊紫瓊 《奇異女俠玩救宇宙》
最佳男配角
畢彼特 《巴比倫：星聲追夢荷里活》
Brendan Gleeson 《The Banshees of Inisherin》
Barry Keoghan 《The Banshees of Inisherin》
關繼威 《奇異女俠玩救宇宙》
艾迪烈柏尼 《死亡天使》
最佳女配角
Angela Basset 《黑豹2：瓦干達萬歲》
Kerry Condon 《The Banshees of Inisherin》
占美李寇蒂斯 《奇異女俠玩救宇宙》
Dolly De Leon 《上流落水狗》
嘉莉慕萊根 《She Said》
最佳劇本
《Tár》
《法貝曼：造夢大師》
《奇異女俠玩救宇宙》
《The Banshees of Inisherin》
《Women Talking》
最佳非英語電影
《革命雙雄》（印度）
《西線無戰事》（德國）
《阿根廷1985》（阿根廷）
《Close》（比利時）
《分手的決心》（韓國）
最佳動畫
《皮諾丘》
《無敵貓劍俠：8+1條命》
《熊抱青春記》
《Marcel the Shell with Shoes On》
最佳主題曲
《Carolina》(荒野謎屍)
《Ciao Papa》(皮諾丘)
《Hold my Hand》(壯志凌雲：獨行俠)
《Lift Me Up》(黑豹2：瓦干達萬歲)
《Naatu Naatu》(革命雙雄)
最佳配樂
Alexandre Desplat《皮諾丘》
HIldur Guonadottir《Women Talking》
Justin Hurwitz 《巴比倫：星聲追夢荷里活》
John Williams 《法貝曼：造夢大師》
Carter Burwell《The Banshees of Inisherin》