金球獎2023｜提名名單公布 楊紫瓊問鼎影后

剛獲美國國家影評學會頒發最佳女主角的楊紫瓊,順利憑《奇異女俠玩救宇宙》入圍來屆金球獎,將與《巴比倫:星聲追夢荷里活》的瑪歌羅比、《五腥級盛宴》的安雅泰萊采兒、《Good Luck to You, Leo Grande》的愛瑪湯臣,以及《Mrs. Harris Goes to Paris》的Lesley Manville爭奪音樂/喜劇組影后。至於在《奇》片中飾演女主角丈夫的關繼威,則名列最佳男配角名單中,將與《巴比倫:星聲追夢荷里活》的畢彼特、Netflix電影《死亡天使》的艾迪烈柏尼及《The Banshees of Inisherin》的Brendan Gleeson和Barry Keoghan角逐獎項。《奇異女俠玩救宇宙》同時亦獲提名音樂/喜劇組最佳電影、最佳導演、最佳女配角(占美李寇蒂斯)及最佳劇本。