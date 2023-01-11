金球獎2023｜曾嫁入豪門 楊紫瓊拒做少奶奶離婚 現任男友大17年 初見面即場跪地示愛

剛獲得金球影后嘅楊紫瓊，演藝事業由香港起步，但同時亦因為同香港富豪後代潘迪生結婚而一度退出。離婚後的楊紫瓊的事業再次由香港出發，從此蜚聲國際，近年更加喺荷里活星運日隆！

生於馬來西亞嘅楊紫瓊，1983年參加大馬選美後獲邀到香港發展。曾受舞蹈訓練嘅楊紫瓊行「打女」路線，並獲當時冒起嘅得寶電影公司老闆潘迪生賞識。後來楊紫瓊同出身名門嘅潘迪生，由工作伙伴成為情侶，並於1988年結婚。

婚後失工作滿足感終離婚

楊紫瓊於事業如日方中時嫁入豪門，並順從潘迪生意願而息影，專注家庭。但「少奶奶」生活對楊紫瓊而言並唔係外界想像咁爽，佢認為失去工作滿足感之餘，亦唔習慣要依賴丈夫生活。多年後楊紫瓊喺訪問承認，相夫教子唔係自己嘅「真身」。由於價值觀唔同，楊紫瓊同潘迪生最終喺1992年離婚。

離婚後楊紫瓊接拍成龍嘅《警察故事3超級警察》復出，到1997年獲邀前往荷里活發展，接拍《新鐵金剛之明日帝國》，成為首位亞裔邦女郎。

與現任男友拍拖16年

有傳楊紫瓊曾經同美籍醫生男友Alan結婚，但最終分手收場，原因據聞係Alan同樣希望楊紫瓊離開影壇，而楊未能放下演藝事業，只好選擇各行各路。後來楊紫瓊喺一個晚宴上認識比自已年長16歲嘅前法拉利車廠總裁Jean Todt，楊憶述當晚同Jean相識冇耐，對方就跪地不愛，搞到好尷尬。之後Jean再同楊紫瓊交換聯絡，亦強調可以慢慢發展，令楊留下深刻印象。多次見面後決定交往，而Jean亦十分支持楊紫瓊有自己事業，至今拍拖16年仍然十分恩愛。

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