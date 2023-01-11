金球獎2023｜《龍之家族》奪劇情類最佳劇集 同系列《權力遊戲》五度提名零獲獎(附電視類得獎名單)

第80屆金球獎頒獎禮公布電視劇組的各大獎項，HBO神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)前傳《龍之家族》(House of Dragon)，榮獲劇情類最佳劇集，不僅打敗《絕命律師》(Better Call Saul)、《王冠》(The Crown)、《黑錢勝地》(Ozark)和《人生切割術》(Severance)，更達到《權力遊戲》未完成的成就。

全八季的《權力遊戲》雖然在2011年開播後大受歡迎，先後五次角逐金球獎的最佳劇集，可惜卻一直與金球獎無緣，多年來只得Peter Dinklage憑Tyrion Lannister一角攞過最佳男配角。今次，《龍之家族》卻奪得最佳劇集，總算是有個交代。