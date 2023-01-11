金球獎2023｜《龍之家族》奪劇情類最佳劇集 同系列《權力遊戲》五度提名零獲獎(附電視類得獎名單)

第80屆金球獎頒獎禮公布電視劇組的各大獎項，HBO神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)前傳《龍之家族》(House of Dragon)，榮獲劇情類最佳劇集，不僅打敗《絕命律師》(Better Call Saul)、《王冠》(The Crown)、《黑錢勝地》(Ozark)和《人生切割術》(Severance)，更達到《權力遊戲》未完成的成就。
全八季的《權力遊戲》雖然在2011年開播後大受歡迎，先後五次角逐金球獎的最佳劇集，可惜卻一直與金球獎無緣，多年來只得Peter Dinklage憑Tyrion Lannister一角攞過最佳男配角。今次，《龍之家族》卻奪得最佳劇集，總算是有個交代。
第80屆金球獎電視類得獎名單
劇情類最佳影集：《龍之家族》(House of the Dragon)
劇情類影集最佳男主角：奇雲高士拿(Kevin Costner) 《黃石鎮》(Yellowstone)
劇情類影集最佳女主角：Zendaya《毒癮女孩》(Euphoria)
最佳音樂及喜劇類影集：《小學風雲》(Abbott Elementary)
音樂及喜劇類影集最佳男主角：Jeremy Allen White《大熊餐廳》(The Bear)
音樂及喜劇類影集最佳女主角：Quinta Brunson《小學風雲》
影集最佳男配角：Tyler James Williams《小學風雲》
影集最佳女配角：Julia Garner《黑錢勝地》(Ozark)
最佳迷你劇集及電視電影：《白蓮花大飯店》(The White Lotus)
迷你劇集及電視電影最佳男主角：Evan Peters《食人魔達默》(DAHMER－Monster：The Jeffrey Dahmer Story)
迷你劇集及電視電影最佳女主角：雅曼達施菲(Amanda Seyfried)《新創大騙局》(The Dropout)
迷你劇集及電視電影最佳男配角：保羅華特豪澤(Paul Walter Hauser)《黑鳥》(Black Bird)
迷你劇集及電視電影最佳女配角：Jennifer Coolidge《白蓮花大飯店》