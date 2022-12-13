金球獎2023｜HBO與Netflix各得14項提名 《王冠》《龍之家族》《星期三》皆入圍

「第80屆金球獎」昨日(12日)公布提名名單，Netflix王牌劇集《王冠》(The Crown)第5季和HBO Max神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)前傳《龍之家族》(House of Dragon)雙雙入圍最佳影集及最佳女主角，近日憑《星期三》(Wednesday)人氣急升的Jenna Ortega則入圍喜劇組最佳女主角。兩大串流平台各得14項提名，平分春色。今屆金球獎頒獎典禮將於明年1月10日舉行。
《小學風雲》5項提名稱冠
以戴安娜王妃與查理斯王子婚變為主軸的《王冠》共獲得4項提名，演英女王的Imedla Staunton與演戴妃的伊莉莎白戴比基(Elizabeth Debicki)分別入圍最佳女主角及女配角，前者與在《龍之家族》演公主的Emma D’Arcy和《毒癮女孩》(Euphoria)的「蜘蛛女」Zendaya爭奪視后，演菲臘親王的Jonathan Pryce入圍男配角。由鬼才導演添布頓(Tim Burton)執導的《星期三》亦獲音樂及喜劇類最佳影集和最佳女主角兩項提名。Netflix的話題劇《食人魔達默》(DAHMER－Monster：The Jeffrey Dahmer Story)亦獲得4項提名，而在美國艾美獎贏得最佳女配角及劇本獎的《小學風雲》(Abbott Elementary)則獲得最多提名達5項。
第80屆金球獎電視類入圍名單
劇情類最佳影集
《絕命律師》（Better Call Saul）
《王冠》（The Crown）
《龍之家族》（House of the Dragon）
《黑錢勝地》（Ozark）
《人生切割術》（Severance）
劇情類最佳女主角
Emma D’arcy《龍之家族》
Imedla Staunton《王冠》
Zendaya《毒癮女孩》
Laura Linney《黑錢勝地》
Hilary Swank《失蹤疑案》
劇情類最佳男主角
Jeff Bridges《絕命律師》
Bob Odenkirk《亡命再劫》(The Old Man)
Adam Scott《人生切割術》
Kevin Coster《黃石鎮》(Yellowstone)
Diego Lun《安道爾》
音樂及喜劇類最佳影集
《小學風雲》(Abbott Elementary)
《星期三》(Wednesday)
《大熊餐廳》(The Bear)
《天后與草莓》(Hacks)
《破案三人行》(Only Murders in the Building)
音樂及喜劇類最佳女主角
《小學風雲》Quinta Brunson
《星期三》Jenna Ortega
《天后與草莓》Jean Smart
《謎飛空姐》Kaley Cuoco
《破案三人行》Selena Gomez
音樂及喜劇類最佳男主角
Donald Glover《亞特蘭大》(Atlanta)
Bill Harder《殺手進城》(Barry)
Steve Martin《破案三人行》
Martin Short《破案三人行》
Jeremy Allen White《大熊餐廳》
音樂及喜劇類或劇情類最佳女配角
Elizabeth Debicki《王冠》
Hannah Einbinder《天后與草莓》
Julia Garner《黑錢勝地》
Janelle James《小學風雲》
Sheryl Lee Ralph《小學風雲》
音樂及喜劇類或劇情類最佳男配角
Jonathan Pryce《王冠》
Tyler James Williams《小學風雲》
John Turturro《人生切割術》
John Lighgow《亡命再劫》
Henry Winkler《殺手進城》
最佳迷你影集及電視電影
《食人魔達默》
《白蓮花大飯店》(The White Lotus)
《潘與湯米》(Pam & Tommy)
《黑鳥》(Black Bird)
《新創大騙局》(The Dropout)
迷你影集及電視電影類最佳女主角
謝茜嘉謝西婷(Jessica Chastain)／《喬治與塔米》(George & Tammy)
茱莉亞加納／《創造安娜》(Inventing Anna)
莉莉詹絲(Lily James)／《潘與湯米》
雅曼達施菲(Amanda Seyfried)／《新創大騙局》
茱莉亞羅拔絲(Julia Roberts)／《煤氣燈效應》
迷你影集及電視電影類最佳男主角
泰朗伊加頓(Taron Egerton)／《黑鳥》
哥連費夫(Colin Firth)／《命運階梯》(The Staircase)
安德魯加菲 (Andrew Garfield)／《天堂的旗幟下》(Under the Banner of Heaven)
伊凡彼得斯(Evan Peters)／《食人魔達默》
施巴斯坦史丹(Sebastian Stan)／《潘與湯米》
迷你影集及電視電影類最佳女配角
Jennifer Coolidge／《白蓮花大飯店》
Claire Danes／《單身爸爸手記》（Fleishman Is in Trouble）
Daisy Edgar-Jones／《天堂的旗幟下》
Niecy Nash／《食人魔達默》
Aubrey Plaza／《白蓮花大飯店》
迷你影集及電視電影類最佳男配角
莫瑞亞伯拉罕(F. Murray Abraham)／《白蓮花大飯店》
多姆納爾格利森(Domhnall Gleeson)／《理智與殺欲之間》(The Patient)
保羅華特豪澤(Paul Walter Hauser)／《黑鳥》
李察詹金斯(Richard Jenkins)／《食人魔達默》
薛夫洛根(Seth Rogen)／《潘與湯米》