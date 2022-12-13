金球獎2023｜HBO跟Netflix各得14項提名打平手 《王冠》《龍之家族》《星期三》皆入圍

《小學風雲》5項提名稱冠

以戴安娜王妃與查理斯王子婚變為主軸的《王冠》共獲得4項提名，演英女王的Imedla Staunton與演戴妃的伊莉莎白戴比基(Elizabeth Debicki)分別入圍最佳女主角及女配角，前者與在《龍之家族》演公主的Emma D’Arcy和《毒癮女孩》(Euphoria)的「蜘蛛女」Zendaya爭奪視后，演菲臘親王的Jonathan Pryce入圍男配角。由鬼才導演添布頓(Tim Burton)執導的《星期三》亦獲音樂及喜劇類最佳影集和最佳女主角兩項提名。Netflix的話題劇《食人魔達默》(DAHMER－Monster：The Jeffrey Dahmer Story)亦獲得4項提名，而在美國艾美獎贏得最佳女配角及劇本獎的《小學風雲》(Abbott Elementary)則獲得最多提名達5項。