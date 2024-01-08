金球獎2024｜《傳媒家族繼承人》兄妹贏視帝視后 捧走四獎封大贏家 (附電視組得獎名單)

《第81屆金球獎》頒獎禮完滿結束， 電視類項目以HBO《傳媒家族繼承人》(Succession)掃走四獎，而Disney+《大熊餐廳》、Netflix《齮齕人生》(Beef)各奪三殊榮，可謂平分秋色。

《傳媒家族繼承人》與Netfix王牌劇《王冠》(The Crown)均來到最後一季，前者賽前已贏盡聲勢，單是戲劇類最佳男主角，同劇三位演員Brian Cox、Kieran Culkin及Jeremy Strong同時入圍，結果由41歲的Kieran Culkin首次獲得金球視帝，而跟他在劇中扮演兄妹的Sarah Snook，亦憑《傳媒家族繼承人》捧走最佳女主角，擊敗《可憐的東西》愛瑪史東、《王冠》老版英女王伊梅達史丹頓(Imelda Shaunton)、《1923》(Helen Mirren)的海倫美雲及《最後生還者》的Bella Ramsey等幾位強勁對手，而《傳媒家族繼承人》更大熱封最佳劇集，同劇演員Matthew Macfadyen亦奪下最佳男配角。

至於曾演出《TENET天能》的伊麗莎白迪碧琪(Elizabeth Debicki)，在《王冠》中還原戴安娜，令她成功獲頒最佳女配角。