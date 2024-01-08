金球獎2024｜《傳媒家族繼承人》兄妹贏視帝視后 捧走四獎封大贏家 (附電視組得獎名單)

《第81屆金球獎》頒獎禮完滿結束， 電視類項目以HBO《傳媒家族繼承人》(Succession)掃走四獎，而Disney+《大熊餐廳》、Netflix《齮齕人生》(Beef)各奪三殊榮，可謂平分秋色。
《傳媒家族繼承人》與Netfix王牌劇《王冠》(The Crown)均來到最後一季，前者賽前已贏盡聲勢，單是戲劇類最佳男主角，同劇三位演員Brian Cox、Kieran Culkin及Jeremy Strong同時入圍，結果由41歲的Kieran Culkin首次獲得金球視帝，而跟他在劇中扮演兄妹的Sarah Snook，亦憑《傳媒家族繼承人》捧走最佳女主角，擊敗《可憐的東西》愛瑪史東、《王冠》老版英女王伊梅達史丹頓(Imelda Shaunton)、《1923》(Helen Mirren)的海倫美雲及《最後生還者》的Bella Ramsey等幾位強勁對手，而《傳媒家族繼承人》更大熱封最佳劇集，同劇演員Matthew Macfadyen亦奪下最佳男配角。
至於曾演出《TENET天能》的伊麗莎白迪碧琪(Elizabeth Debicki)，在《王冠》中還原戴安娜，令她成功獲頒最佳女配角。
金球獎主要得獎名單(電視組別)：
劇情類最佳劇集：《傳媒家族繼承人》(Succession)
劇情類最佳男主角：Kieran Culkin 《傳媒家族繼承人》
劇情類最佳女主角：Sarah Snook 《傳媒家族繼承人》
音樂及喜劇類最佳劇集：《大熊餐廳》(The Bear)
音樂及喜劇最佳男主角： Jeremy Allen White 《大熊餐廳》
音樂及喜劇最佳女主角：Ayo Edebiri 《大熊餐廳》
最佳迷你劇及電視電影：《齮齕人生》
迷你劇集最佳男主角：Steven Yeun 《齮齕人生》(Beef)
迷你劇集最佳女主角：Ali Wong 《齮齕人生》
最佳男配角：Matthew Macfadyen 《傳媒家族繼承人》
最佳女配角：伊麗莎白迪碧琪 《王冠》