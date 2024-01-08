金球獎2024｜基斯杜化路蘭首奪最佳導演 最佳電影《奧本海默》掃走五獎成大贏家 (附電影組得獎名單)

《第81屆金球獎》(簡稱金球獎)今早公布得獎名單，獲得8項提名的《奧本海默》(Oppenheimer)掃走5獎成大贏家，包括戲劇類的最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角及最佳配樂。導演基斯杜化路蘭(Christopher Nolan) 擊敗資深導演馬田史高西斯(Martin Scorsese)《花月殺手》(Killers of the Flower Moo)奪最佳導演的殊榮，而大熱門Cillian Murphy(斯里安梅菲)亦首獲封金球影帝。另外獲9項提名的《Barbie芭比》則大熱倒灶，僅獲電影和票房成就獎及最佳原創電影歌曲兩獎，瑪歌羅比亦不敵愛瑪史東失落影后(喜劇及音樂劇)。《花月殺手》僅憑獲封金球影后的莉莉葛萊史東(Lily Gladstone)奪得1個獎項。

六度提名首奪最佳導演

基斯杜化路蘭曾先後6度提名金球獎最佳導演，今屆終憑《奧本海默》首次奪得最佳電影及最佳導演。路蘭發表得獎感言時，談及在《蝙蝠俠：黑夜之神》演小丑的已故拍檔希夫烈格(Heath Ledger)，「對上一次上這個台，是代Heath Ledger領獎。那次，台下的羅拔唐尼給了我充滿愛和支持的眼神，跟現在台下的他一樣。」他感謝劇組、製片妻子愛瑪湯馬士(Emma Thomas)和片中演員，「還有我20年的搭檔Cillian Murphy(斯里安梅菲。」

至於奪戲劇組最佳電影，由擔任監製的路蘭妻子愛瑪湯馬士代團隊發表得獎感言，她感謝每位演員的完美演出，並大讚丈夫呈現各人最好的一面，「他的作品獨一無二，無人能做到。」