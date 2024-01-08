金球獎2024｜《奧本海默》基斯杜化路蘭擊敗馬田史高西斯獲最佳導演(賽果更新)

《第81屆金球獎》(簡稱金球獎)今早(香港時間)在洛杉機比華利山舉行，兩大話題作《Barbie芭比》(BARBIE)及《奧本海默》(Oppenheimer)分別獲得9項及8項提名，包括最佳電影、最佳女主角（喜劇及音樂類）、最佳男主角(劇情類)等。《奧本海默》繼羅拔唐尼(Robert Downey Jr)獲最佳男配角後，導演基斯杜化路蘭(Christopher Nolan) 擊敗資深導演馬田史高西斯《花月殺手》奪最佳導演的殊榮。