金球獎2024｜《奧本海默》基斯杜化路蘭擊敗馬田史高西斯獲最佳導演(賽果更新)

《第81屆金球獎》(簡稱金球獎)今早(香港時間)在洛杉機比華利山舉行，兩大話題作《Barbie芭比》(BARBIE)及《奧本海默》(Oppenheimer)分別獲得9項及8項提名，包括最佳電影、最佳女主角（喜劇及音樂類）、最佳男主角(劇情類)等。《奧本海默》繼羅拔唐尼(Robert Downey Jr)獲最佳男配角後，導演基斯杜化路蘭(Christopher Nolan) 擊敗資深導演馬田史高西斯《花月殺手》奪最佳導演的殊榮。
金球獎主要得獎名單：(即時更新)
最佳導演：基斯杜化路蘭《奧本海默》
最佳動畫：宮崎駿《蒼鷺與少年》
最佳男配角：羅拔唐尼《奧本海默》
最佳女配角：Da'Vine Joy Randolph 《The Holdovers》
最佳劇本：《Anatomy of a Fall》
最佳外語片：《Anatomy of a Fall》法國
最佳女配角：Da'Vine Joy Randolph 《The Holdovers》
最佳男主角（電視喜劇／音樂劇）： Jeremy Allen White 《The Bear》
最佳女主角（電視喜劇／音樂劇）：Ayo Edebiri《The Bear》
迷你劇集最佳女主角：Ali Wong 《Beef》