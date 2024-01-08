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娛樂
2024-01-08 13:00:00

金球獎2024｜《奧本海默》奪最佳電影 掃走五獎成大贏家(附電影組得獎名單)

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基斯杜化路蘭勇奪金球獎最佳導演的殊榮。

基斯杜化路蘭勇奪金球獎最佳導演的殊榮。

《第81屆金球獎》(簡稱金球獎)今早公布得獎名單，獲得8項提名的《奧本海默》(Oppenheimer)掃走5獎成大贏家，包括戲劇類的最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角及最佳配樂。導演基斯杜化路蘭(Christopher Nolan) 擊敗資深導演馬田史高西斯(Martin Scorsese)《花月殺手》(Killers of the Flower Moo)奪最佳導演的殊榮，而大熱門Cillian Murphy(斯里安梅菲)亦首獲封金球影帝。另外9項提名的《Barbie芭比》則大熱倒灶，僅獲電影和票房成就獎及最佳原創電影歌曲兩獎，瑪歌羅比亦不敵愛瑪史東失落影后(喜劇及音樂劇)。《花月殺手》僅憑獲封金球影后的莉莉葛萊史東(Lily Gladstone)奪得1個獎項。

基斯杜化路蘭勇奪金球獎最佳導演的殊榮。

基斯杜化路蘭勇奪金球獎最佳導演的殊榮。

六度提名首奪最佳導演

基斯杜化路蘭曾先後6度提名金球獎最佳導演，今屆終憑《奧本海默》首次奪得最佳電影及最佳導演。路蘭發表得獎感言時，談及在《蝙蝠俠：黑夜之神》演小丑的已故拍檔希夫烈格(Heath Ledger)，「對上一次上這個台，是代Heath Ledger領獎。那次，台下的羅拔唐尼給了我充滿愛和支持的眼神，跟現在台下的他一樣。」他感謝劇組、製片妻子Emma Thomas和片中演員，「還有我20年的搭檔Cillian Murphy(斯里安梅菲。」

金球獎主要得獎名單(電影組別)：

最佳電影：《奧本海默》(Oppenheimer)

最佳導演：基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)《奧本海默》

最佳電影(音樂及喜劇類)：《可憐的東西》(Poor Thing)

最佳男主角：斯里安梅菲(Cillian Murphy) 《奧本海默》

最佳女主角：Lily Gladstone 《花月殺手》

最佳女主角(喜劇及音樂劇)：愛瑪史東《可憐的東西》

最佳男主角（喜劇 /音樂劇）：Paul Giamatti《滯留生》(The Holdovers)

最佳男配角：羅拔唐尼《奧本海默》

最佳女配角：Da'Vine Joy Randolph 《滯留生》

最佳劇本：《墮下的對證》(Anatomy of a Fall)

最佳動畫:《蒼鷺與少年》

最佳外語片：《墮下的對證》法國

最佳女配角：Da'Vine Joy Randolph 《滯留生》

電影和票房成就獎(新增)：《Barbie芭比》

最佳原創電影歌曲：Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell What Was I Made For》《Barbie芭比》

奪最佳配樂：《奧本海默》

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