金球獎2024｜《奧本海默》斯里安梅菲演原子彈之父首封影帝

《第81屆金球獎》(簡稱金球獎)今早公布得獎名單，Cillian Murphy(斯里安梅菲)憑《奧本海默》大熱獲得最佳男主角(戲劇組)，擊敗同組的里安納度狄卡比奧《花月殺手》、畢列谷巴《Maestro》、Andrew Scott《All of Us Strangers》和Barry Keoghan《Saltburn》，首次奪得影帝殊榮。他發表得獎感言時表示，從首次與路蘭見面便知對方會有不一樣的作品，並大讚路蘭嚴謹專注兼具奉獻精神，「我感謝他對我20年的信任，非常感謝！」他亦不忘感謝電影團隊，以及戲中其他演員包括艾美莉賓特、羅拔唐尼、麥迪文及加利奧文等。