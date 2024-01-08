金球獎2024｜《奧本海默》斯里安梅菲演原子彈之父首封影帝

《第81屆金球獎》(簡稱金球獎)今早公布得獎名單，Cillian Murphy(斯里安梅菲)憑《奧本海默》大熱獲得最佳男主角(戲劇組)，擊敗同組的里安納度狄卡比奧《花月殺手》、畢列谷巴《Maestro》、Andrew Scott《All of Us Strangers》和Barry Keoghan《Saltburn》，首次奪得影帝殊榮。他發表得獎感言時表示，從首次與路蘭見面便知對方會有不一樣的作品，並大讚路蘭嚴謹專注兼具奉獻精神，「我感謝他對我20年的信任，非常感謝！」他亦不忘感謝電影團隊，以及戲中其他演員包括艾美莉賓特、羅拔唐尼、麥迪文及加利奧文等。
六度與基斯杜化路蘭合作
現年47歲的Cillian Murphy(斯里安梅菲)是公認實力派演員，日常生活極低調，他於丹尼波爾(Danny Boyle)執導的電影《28日後》首度當男主角，自2005年《蝙蝠俠—俠影之謎》開始與基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)合作後，成為路蘭的愛將，繼續於蝙蝠俠系列《黑暗騎士》和《夜神起義》演稻草人一角，並參演《潛行凶間》(Inception)和《鄧寇克大行動》(Dunkirk)等，在18年間多次與基斯杜化路蘭合作，他在《奧本海默》演受萬人景仰卻又自知作孽深重的原子彈之父奧本海默，演技獲一致讚賞。