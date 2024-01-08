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娛樂
2024-01-08 11:55:09

金球獎2024｜愛瑪史東兩度封后《Barbie芭比》瑪歌羅比失落最佳女主角

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35歲的愛瑪史東再度封金球影后。

35歲的愛瑪史東再度封金球影后。

《第81屆金球獎》頒獎禮在香港時間今天早上舉行，現年35歲的奧斯卡影后愛瑪史東（Emma Stone），今屆同時入圍電視及電影組別最佳女主角，結果憑話題新片《可憐的東西》（Poor Things），勇奪音樂及喜劇類電影的最佳女主角，擊敗被視為大熱的《Barbie芭比》（Barbie）澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie），其他對手還有《調教你處男》（No Hard Feelings）的珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）、《五月的你，十二月的她》（May December）的妮妲莉寶文（Natalie Portman）、《紫色》（The Color Purple）的Fantasia Barrino及《Fallen Leaves》芬蘭女星Alma Pöysti

《可憐的東西》封最佳電影

今次，是愛瑪史東第二度成為金球影后，對上一次是靠2017年歌舞片《星聲夢裡人》（La La Land）封后，當她上台領獎時，樂壇天后Taylor Swift表現興奮，並鼓掌支持，而愛瑪史東則公開感謝丈夫Dave McCary及該片的台前幕後伙伴。同時，《可憐的東西》揮低《Barbie芭比》、《五月的你，十二月的她》、《Air》等捧走音樂及喜劇類最佳電影。

Barbie芭比》奪兩獎

另一方面，瑪歌羅比雖飲恨影后，不過大會今年新增「戲院及票房成就獎」，由全球大收旺場的《Barbie芭比》獲頒獎項，至於由Billie Eilish、Finneas O’Connell合作的同片歌曲《What Was I Made For?》則贏得最佳電影歌曲殊榮。

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愛瑪史東憑新片《可憐的東西》勇奪音樂及喜劇類電影的最佳女主角。 樂壇天后Taylor Swift為愛瑪史東興奮鼓掌。 瑪歌羅比原先被視為入圍大熱門的《Barbie芭比》不敵愛瑪史東。 《Barbie芭比》贏得最佳電影歌曲及今屆新增的戲院及票房成就獎。
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