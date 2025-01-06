金球獎2025｜紅地毯星光熠熠 雲迪素與The Rock狄維莊遜獲邀出席世紀同場

第82屆金球獎頒獎禮今日香港時間早上舉行，成為2025年打頭陣的歐美最大型的影視獎項典禮。

本年度金球獎在美國加州比華利The Beverly Hilton登場，由喜劇演員妮基格拉瑟（Nikki Glaser）擔任司儀，不少影視紅星均受邀出席，除了樂壇天后Ariana Grande、辛蒂雅（Zendaya）、「甜茶」添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）、視帝大熱真田廣之等候選人外，今屆嘉賓還有上屆金球影帝哥連費路（Colin Farrell）、第二代「蜘蛛俠」安德魯加菲（Andrew Garfield）、由「飛隼」上任成新一代「美國隊長」的安東尼麥奇（Anthony Mackie）、「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot） 、米高基頓（Michael Keaton）、楊紫瓊、關繼威、首位亞裔金球影后Awkwafina、安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）等等，而《狂野時速》電影系列昔日拍檔雲迪素（Vin Diesel）與「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson），亦在鬧不和後難得同場！