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娛樂
2025-01-06 13:39:43

金球獎2025｜《鋼琴戰曲》男星艾哲倫保迪等足22年終於首奪影帝+得獎表

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金像影帝艾哲倫保迪首次奪得金球獎最佳男主角。

金像影帝艾哲倫保迪首次奪得金球獎最佳男主角。

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第82屆金球獎頒獎典禮已圓滿結束，Disney+日本古裝劇《幕府將軍》掃四大獎成為電視組的大贏家，連掃四獎創亞裔紀錄。至於電影組則以《The Brutalist》成績最亮眼，奪得劇情類最佳電影，男主角艾哲倫保迪（Adrien Brody）第二次入圍金球獎最佳男主角，繼2002年代表作《鋼琴戰曲》（The Pianist）在2003年跟金球獎影帝擦身而過後，今次終於首奪最佳男主角。

第82屆金球獎得獎表

電影組別

最佳電影（劇情類）： The Brutalist

最佳男主角（劇情片）：艾哲倫保迪 /《The Brutalist》

最佳女主角（劇情片）：Fernanda Torres I'm Still Here

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最佳電影（音樂及喜劇類）《毒王女人夢》

最佳男主角（音樂及喜劇類）：沙巴遜史丹 /A Different Man

最佳女主角（音樂及喜劇類）：狄美摩亞 / 《完美物質

 

最佳男配角：Kieran Culkin / 《深痛導賞團》

最佳女配角：素兒莎丹娜 / 《毒王女人夢》

最佳導演：Brady Corbet /  The Brutalist

最佳劇本：《教宗選戰

 

電影票房成就獎：《魔法壞女巫

最佳動畫：《貓貓的奇幻漂流 Flow

最佳原創曲歌：El Mal / 《毒王女人夢

最佳外語片：《毒王女人夢

最佳配樂：《挑戰者 Challengers

《幕府將軍》掃四大獎成為電視組的大贏家。

《幕府將軍》掃四大獎成為電視組的大贏家。

電視組別

最佳劇集（劇情類）：《幕府將軍》

最佳男主角（劇情類）：真田廣之

最佳女主角（劇情類）：澤井杏奈

最佳劇集（音樂及喜劇類）：《職業槍手》

最佳男主角（音樂及喜劇類）：Jeremy Allen White /《大熊餐廳》

最佳女主角（音樂及喜劇類）：珍史瑪特 / 《職業槍手》

最佳女配角：Jessica Gunning / 《馴鹿寶貝Baby Reindeer》

最佳男配角：淺野忠信 / 《幕府將軍》

最佳迷你劇集及電視電影：《馴鹿寶貝》

最佳男主角（最佳迷你劇集及電視電影類）：哥連費路 /《企鵝人》

最佳女主角（最佳迷你劇集及電視電影類）：茱迪科士打 / 《True Detective: Night Country》

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