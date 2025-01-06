金球獎2025｜《鋼琴戰曲》男星艾哲倫保迪等足22年終於首奪影帝+得獎表

第82屆金球獎頒獎典禮已圓滿結束，Disney+日本古裝劇《幕府將軍》掃四大獎成為電視組的大贏家，連掃四獎創亞裔紀錄。至於電影組則以《The Brutalist》成績最亮眼，奪得劇情類最佳電影，男主角艾哲倫保迪（Adrien Brody）第二次入圍金球獎最佳男主角，繼2002年代表作《鋼琴戰曲》（The Pianist）在2003年跟金球獎影帝擦身而過後，今次終於首奪最佳男主角。

第82屆金球獎得獎表

電影組別

最佳電影（劇情類）：《 The Brutalist》

最佳男主角（劇情片）：艾哲倫保迪 /《The Brutalist》

最佳女主角（劇情片）：Fernanda Torres 《I'm Still Here》