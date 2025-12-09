金球獎2026｜《一戰再戰》獲9項提名 李秉憲憑《選擇有罪》爭影帝成韓星第一人

第83屆金球獎頒獎禮將於明年1月11日舉行，香港時間今晚(12月8日)公布電視及電影各提名名單。 電影組別方面，奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)主演、名導保羅湯馬士安德遜(Paul Thomas Anderson)執導大作《一戰再戰》(One Battle After Another)，共獲9個提名暫時領先，除了入圍電影組音樂及喜劇類的最佳電影、最佳男主角及最佳導演外，新星翠絲英菲尼迪(Chase Infiniti)、堤亞娜泰勒(Teyana Taylor)亦分別角逐最佳女主角及最佳女配角。

《選擇有罪》爭 3 獎 朴贊郁執導的《選擇有罪》則有3獎提名，入圍最佳電影、最佳外語片及最佳男主角，李秉憲憑《選擇有罪》爭音樂及喜劇類影帝，成為金球獎上韓星第一人，其對手除了第13度獲提名影帝的里安納度外，還有《Marty Supreme》的添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)、《Blue Moon》的伊凡鶴基(Ethan Hawke)及《影星傑．凱利》(Jay Kelly)的佐治古尼(George Clooney)。

好壞女巫齊入圍 至於最佳女主角提名，奧斯卡影后珍妮花羅倫絲(Jennifer Lawrence)憑新片《去死吧，我的愛》 (Die, My Love)爭奪劇情類最佳女主角；已奪得兩屆金球影后的愛瑪史東(Emma Stone)，今次再以《暴蜂尼亞》（Bugonia）入圍音樂及喜劇類最佳女主角，而《魔法壞女巫：第二部》(Wicked: For Good)兩位女星亦雙雙入圍，Cynthia Erivo與「好女巫」Ariana Grande分別爭最佳女主角及最佳女配角，

最佳動畫競爭激烈 另一方面，本年度最佳動畫戰況同樣激烈，日本動畫電影《鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲》、《KPop獵魔女團》同時入圍，與迪士尼動畫電影《優獸大都會2》(Zootopia 2)齊爭殊榮。