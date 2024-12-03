金田一37歲之事件簿｜妻子美雪懷孕3個月 網民︰柯南仲係中學生

自1992年開始連載的日本推理漫畫《金田一少年之事件簿》，曾被改編成小說、動畫、真人劇集及遊戲等，至今仍深受歡迎。而男主角金田一，在續作《金田一37歲之事件簿》中被設定已迎來37歲，並與青梅竹馬七瀨美雪結婚，在最新作品中女方已懷孕3個月，讓不少人看了最新連載後感到相當驚訝。
將連載《金田一爸爸之事件簿》
《金田一少年之事件簿》的續作《金田一37歲之事件簿》目前正在連載中，講談社官方卻在11月27日更新的第132話最終話中，透露了金田一與青梅竹馬的女主角七瀨美雪已經結婚，而女方已懷孕；後續編輯部也證實，「金田一其實已經和美雪結婚，且迎來新生命。」官方並宣布全新系列漫畫《金田一爸爸之事件簿》將在2025年1月開始連載，將講述金田一成為父親後的故事。
【大個仔喇】37歲金田一一轉做打工族
網民︰青梅竹馬的勝利
對此，許多網友也在PTT討論，紛紛留言直呼：「連金田一都娶妻生子了」、「10幾歲看他，現在他才37歲？」、「柯南連中學都未升上、古拿比加還沒落船」、「金田一中年事件簿」、「也很不錯啦，青梅竹馬的勝利」、「美雪很香啊，跟人家勾勾纏那麼久」、「以後給小孩接班了」、「連金田一都有小孩了，你各位單身狗在幹嘛」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章