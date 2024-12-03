金田一37歲之事件簿｜妻子美雪懷孕3個月 網民︰柯南仲係中學生

自1992年開始連載的日本推理漫畫《金田一少年之事件簿》，曾被改編成小說、動畫、真人劇集及遊戲等，至今仍深受歡迎。而男主角金田一，在續作《金田一37歲之事件簿》中被設定已迎來37歲，並與青梅竹馬七瀨美雪結婚，在最新作品中女方已懷孕3個月，讓不少人看了最新連載後感到相當驚訝。

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