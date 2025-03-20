金秀賢不滿洗碗照瘋傅揚言提告金賽綸家屬 《Good Day》需要停播1次

金秀賢與金賽綸的風波至今仍未停止，金秀賢的形象直插谷底，除了品牌紛紛割席之外，他有份參與的綜藝節目《GoodDay》原定23日播出，如今電視台宣布要停播一周。

早前金秀賢透過公司發聲明，表示金賽綸家人所發布的照片、相關指控皆非事實，但今日再出聲明指「橫豎研究所」撒佈一張聲稱是金秀賢的除褲洗碗照，導致當事人感到羞辱，涉違反「性暴力犯罪處罰法」的犯罪行為，向「橫豎研究所」營運者、提供該照片的金賽綸家屬，以涉嫌違反性暴力犯罪處罰法的嫌疑提出起訴。

未經拍攝對象同意傳播或公開展示 金秀賢所屬事務所說︰「在YouTube頻道上發布這些照片的行為是明顯的犯罪行為，『橫豎研』還威脅將繼續公開類似照片，Gold Medalist不得不對此采取強硬的法律措施。未經拍攝對象同意，傳播或公開展示可能引發性欲望或羞恥感的他人身體拍攝物的行為是嚴重的犯罪行為，希望此類行為不再發生。」有網民認為早前金秀賢全部否認照片是當事人，如今又控告相關人士，變相默認相中人是金秀賢。

金賽綸母親要求說謊者道歉 「橫豎研究所」於傍晚發布的影片透露金賽綸母親瘦到皮包骨，並公開她給女兒的手寫信，「親愛的我的女兒，賽綸啊！妳去到溫暖的地方了嗎？還會不舒服嗎？我今天也頭痛到快堅持不住，胸口鬱悶」、「妳的睡衣上還殘留着妳的氣息，至今還無法洗掉，我就這樣抱著它入睡。」、「我一直以為，不讓妳做某些事，就是在守護妳。明明說着『我相信妳』，卻又處處阻止妳，想要幫妳掩蓋一些事情，對不起。」、「我只是無法就這樣讓妳離開，只是希望那些曾讓妳變成『說謊者』的人道歉，只是希望這樣的事不會再發生而已。」