金秀賢人形紙板現身垃圾站 醜聞持續發酵代言紛紛切割

已故韓國藝人金賽綸，未成年時與金秀賢是否相戀一事，擾攘了接近一周後，金賽綸遺屬昨晚透過《橫豎研究所》直播，要求金秀賢和其經理公司GOLDMEDALIST公開道歉，以及要求GOLDMEDALIST對金賽綸作為公司的創始藝人，對GOLDMEDALIST所做的貢獻表示絕對認可。
美妝品牌Dinto，昨日透過網上平台宣布「決定解除金秀賢的代言合約」。據悉Dinto與金秀賢的代言合約為期一年，有效期至今年8月，當金秀賢的醜聞爆發後，Dinto表示：「與經理人公司相討後，判斷此事件導致代言合約難以履行，因此決定解除他的代言。」
目前金秀賢的代言，除了Dinto外，還有EIDER、Shabu All Day、Homeplus、新韓銀行、Jo Malone London、Prada等16家的公司代言。其中義大利奢侈品牌Prada先前宣布，「考慮到問題的嚴重性，雙方協商後決定解除與金秀賢的代言合約。」
金秀賢方面，在前日的官方聲明中，承認與金賽綸交往，但將交往的時間設定在2019年夏天至2020年秋天。金賽綸的遺屬則堅稱，兩人自2015年金賽綸15歲時就開始交往，而且戀情已長達6年，並要求金秀賢承認這一事實。金賽綸遺屬對此事表達了堅定的立場，要求金秀賢和GOLDMEDALIST一個正式的道歉。