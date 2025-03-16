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娛樂
2025-03-16 15:20:26

金秀賢人形紙板現身垃圾站 醜聞持續發酵代言紛紛切割

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金秀賢自爆出與未成年的金賽綸相戀後，代言品牌紛紛切割。

金秀賢自爆出與未成年的金賽綸相戀後，代言品牌紛紛切割。

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已故韓國藝人金賽綸，未成年時與金秀賢是否相戀一事，擾攘了接近一周後，金賽綸遺屬昨晚透過《橫豎研究所》直播，要求金秀賢和其經理公司GOLDMEDALIST公開道歉，以及要求GOLDMEDALIST對金賽綸作為公司的創始藝人，對GOLDMEDALIST所做的貢獻表示絕對認可。

美妝品牌Dinto，昨日透過網上平台宣布「決定解除金秀賢的代言合約」。據悉Dinto與金秀賢的代言合約為期一年，有效期至今年8月，當金秀賢的醜聞爆發後，Dinto表示：「與經理人公司相討後，判斷此事件導致代言合約難以履行，因此決定解除他的代言。」

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出現在垃圾站的金秀賢人形紙板。 工作人員移走金秀賢的人形紙板。 工作人員開始撕去金秀賢的代言海報。 美妝品牌Dinto，宣布終止金秀賢的代言合約。

目前金秀賢的代言，除了Dinto外，還有EIDERShabu All DayHomeplus、新韓銀行、Jo Malone LondonPrada16家的公司代言。其中義大利奢侈品牌Prada先前宣布，「考慮到問題的嚴重性，雙方協商後決定解除與金秀賢的代言合約。」

金秀賢方面，在前日的官方聲明中，承認與金賽綸交往，但將交往的時間設定在2019年夏天至2020年秋天。金賽綸的遺屬則堅稱，兩人自2015年金賽綸15歲時就開始交往，而且戀情已長達6年，並要求金秀賢承認這一事實。金賽綸遺屬對此事表達了堅定的立場，要求金秀賢和GOLDMEDALIST一個正式的道歉。

金秀賢還有不少代言合約，預計即將下架。 被指赤裸下身洗碗的金秀賢架。 金賽綸遺屬昨晚要求金秀賢，就「否認與金賽綸未成年時與其交往一事」正式道歉。

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