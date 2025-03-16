金秀賢人形紙板現身垃圾站 醜聞持續發酵代言紛紛切割

已故韓國藝人金賽綸，未成年時與金秀賢是否相戀一事，擾攘了接近一周後，金賽綸遺屬昨晚透過《橫豎研究所》直播，要求金秀賢和其經理公司GOLDMEDALIST公開道歉，以及要求GOLDMEDALIST對金賽綸作為公司的創始藝人，對GOLDMEDALIST所做的貢獻表示絕對認可。

美妝品牌Dinto，昨日透過網上平台宣布「決定解除金秀賢的代言合約」。據悉Dinto與金秀賢的代言合約為期一年，有效期至今年8月，當金秀賢的醜聞爆發後，Dinto表示：「與經理人公司相討後，判斷此事件導致代言合約難以履行，因此決定解除他的代言。」