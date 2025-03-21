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娛樂
2025-03-21 17:15:36

金秀賢來港取景串流劇《山寨人生》 受醜聞影響上架無期

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金秀賢主演串流劇《山寨人生》 如今上架無期。

金秀賢主演串流劇《山寨人生》 如今上架無期。

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韓星金秀賢去年憑熱爆劇《淚之女王》再創演藝事業新高峰，早前被已故女星金賽綸的家屬公開爆料，導致金秀賢形象嚴重受創，更遭代言的廣告商割席，由於金秀賢亦屬K-POP天王G-Dragon綜藝節目《Good Day》班底之一，該節目抵制，確定後日23）原定播出一集要被抽起，就連金秀賢主演的串流劇《山寨人生》亦出現變數。

金秀賢與舊愛金賽綸的交往爭議沒完沒了，Disney+去年宣布起用金秀賢擔正的重頭劇《山寨人生》，原定於今年上架，有韓媒近日卻指出有相關人士強調劇方從未對外公布《山寨人生》第一季開播日期至於《山寨人生》究竟是否會如期上關人士態度保守表示：「我們無法出任何回答。」Disney+去年底在新加坡舉行大型節目巡禮，宣布多套韓劇安排今年陸續推出，包括朴鉉錫執導、金秀賢夥拍曹寶《山寨人生》，當時金秀賢亦有到新加坡配合宣傳。

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數月來，韓媒指出《山寨人生》會接檔本月上架的《狂醫魔徒》，安排在4推出，而第二季預定在2025下半年公開。據悉，第一季的拍攝工作早已全部完成，金秀賢於去年底便現身香港各地為該劇取景，如今受盡一沉百踩，劇方對於作品的公開和規劃都變得相當低調，似乎要靜觀其變再作決定

金秀賢早前來港取景的Disney+串流劇《山寨人生》，受到醜聞影響如今上架無期。 金秀賢與曹寶兒去年底曾到新加坡宣傳《山寨人生》。 金秀賢連累GD節目《Good Day》亦遭抵制。

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