金秀賢來港取景串流劇《山寨人生》 受醜聞影響上架無期

韓星金秀賢去年憑熱爆劇《淚之女王》再創演藝事業新高峰，早前被已故女星金賽綸的家屬公開爆料，導致金秀賢形象嚴重受創，更遭代言的廣告商割席，由於金秀賢亦屬K-POP天王G-Dragon綜藝節目《Good Day》班底之一，故該節目亦遭受抵制，並確定後日（23日）原定播出一集要被抽起，就連金秀賢主演的串流劇《山寨人生》亦出現變數。

金秀賢與舊愛金賽綸的交往爭議沒完沒了，Disney+去年宣布起用金秀賢擔正的重頭劇《山寨人生》，原定於今年上架，有韓媒近日卻指出有相關人士強調，劇方從未對外公布《山寨人生》第一季開播日期。至於《山寨人生》究竟是否會如期上架？有關人士態度保守表示：「我們無法作出任何回答。」Disney+去年底在新加坡舉行大型節目巡禮，宣布多套韓劇安排今年陸續推出，包括朴鉉錫執導、金秀賢夥拍曹寶兒的《山寨人生》，當時金秀賢亦有到新加坡配合宣傳。