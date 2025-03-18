金秀賢公司還擊 警告金賽綸家屬停止發布不實言論

金秀賢被已故女星金賽綸家屬和網媒「橫豎研究所」毀滅式爆料，導致金秀賢形象受到重創，對於金賽綸家屬昨天（17日）下午1時委託律師出面，再次指控金秀賢的經理人公司Goldmedalist講大話，Goldmedalist今日（18日）亦發聲明，並對金賽綸家屬和「橫豎研究所」的持續指控作出警告，內容提到：「透過記者會及報道，不斷主張與事實不符的內容，如本公司確實前往悼念金賽綸，而金賽綸粉絲社交平台上流傳的照片中的人物並非金秀賢，而是其他人。我們希望停止利用無關事件的照片及網絡貼文，試圖去損害金秀賢名譽的行為。」Goldmedalist又指：「本公司從未以任何理由向金賽綸提出損害賠償請求。」公司還補充：「透過2024年4月1日的審計報告，可以確認截至2023年12月31日，相關債務已被記錄為損失處理。第二次存證信函僅是單純的法律程序通知，僅傳達了關於償還方式及時間的協商意向。」