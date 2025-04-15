金秀賢對惡意留言者反撃 GOLDMEDALIST提出誹謗控告

韓國男星金秀賢，其經理人公司GOLDMEDALIST，今日向傳媒發通告指，已經向那些在網絡上散播惡意留言及不實資訊的網民提出控告，藉此向網路霸凌金秀賢者發出警告。
GOLDMEDALIST稱昨日已向當地司法機關提交了控告狀，指控有關人士涉嫌違反「資訊通信網利用促進及資訊保護法」的損害名譽罪，和「刑事法」的侮辱罪。他們表示，「我們不會對這些損害藝人名譽的惡意留言者手下留情，會採取強硬法律措施，全力保護藝人的權益。」
金秀賢事件的起因，源於YouTube頻道「橫豎研究所」的爆料，指已故女星金賽綸的遺屬，透過通話記錄，指金秀賢在2015年與當時僅15歲的金賽綸交往，並指這段戀情持續長達6年。金秀賢隨後承認這段戀情，但強調兩人雙戀時金賽綸已經成年，並且希望大家尊重他們的隱私。
當時消息一出在網路上迅即成為熱話，無數網友紛紛表達自己看法，甚至對金秀賢發大量難以啟齒的惡意評論。GOLDMEDALIST亦不甘示弱，早在3月20日就以散布他人私密照為由，對「橫豎研究所」和金賽綸的遺屬提出起訴。
GOLDMEDALIST強調，連串司法動作，不僅是為了保護金秀賢的名譽，更是為了對抗網路霸凌，讓那些隱藏在鍵盤背後面的惡意網民知道，言論自由並不等於可以隨意攻擊他人。