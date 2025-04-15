金秀賢對惡意留言者反撃 GOLDMEDALIST提出誹謗控告

韓國男星金秀賢，其經理人公司GOLDMEDALIST，今日向傳媒發通告指，已經向那些在網絡上散播惡意留言及不實資訊的網民提出控告，藉此向網路霸凌金秀賢者發出警告。

GOLDMEDALIST稱昨日已向當地司法機關提交了控告狀，指控有關人士涉嫌違反「資訊通信網利用促進及資訊保護法」的損害名譽罪，和「刑事法」的侮辱罪。他們表示，「我們不會對這些損害藝人名譽的惡意留言者手下留情，會採取強硬法律措施，全力保護藝人的權益。」