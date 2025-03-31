金秀賢舉行記者會 強調在金賽綸成年後才拍拖 沒有要求她償還任何債務

金秀賢在席上先各在場所有人士鞠躬道歉，之間開始發言，他一面憔悴稱：「我向所有關心我的人道歉」。看到這麼多人因為我而受苦。而且令到逝者(金賽綸)沒有得到安息，所以我感到非常抱歉。」 金秀賢抽泣著說：「即使到了現在，我仍存在著很多擔心和不安，我擔心我現在說的話，會帶來甚麼樣的結果，我就是這樣的人，所以我覺得最後還是要出來說些甚麼。」

金秀賢自認是個懦夫，總想保護自己擁有的東西，不想失去一切或受到任何傷害，「有人勸我淡定一點，說『要表現出適度接受的樣子，然後從人們的視線中消失，準備日後再復出。』如果我聽到這些建議，我和死者的私生活也許就不會被曝光到這種程度。」

金秀賢重申他在金賽綸成年後才拍拖，他稱：「我回答大家最好奇的問題。我沒有在死者未成年時與她約會。而且我的經理人公司沒有向我施壓，要求我償還死者的債務，導致她做出悲慘的選擇。」