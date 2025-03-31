金秀賢舉行記者會 強調在金賽綸成年後才拍拖 沒有要求她償還任何債務

37歲韓星金秀賢，今日韓國時間下午4時30分，於首爾麻浦區Stanford Hotel Seoul舉行記者會，金秀賢在律師陪同下出席記錄，解釋她與已故女星金賽綸未成年而相戀一事，記者會不切現場提問，金秀賢在表達其立場，就此離開記者會現場。
金秀賢在席上先各在場所有人士鞠躬道歉，之間開始發言，他一面憔悴稱：「我向所有關心我的人道歉」。看到這麼多人因為我而受苦。而且令到逝者(金賽綸)沒有得到安息，所以我感到非常抱歉。」 金秀賢抽泣著說：「即使到了現在，我仍存在著很多擔心和不安，我擔心我現在說的話，會帶來甚麼樣的結果，我就是這樣的人，所以我覺得最後還是要出來說些甚麼。」
金秀賢自認是個懦夫，總想保護自己擁有的東西，不想失去一切或受到任何傷害，「有人勸我淡定一點，說『要表現出適度接受的樣子，然後從人們的視線中消失，準備日後再復出。』如果我聽到這些建議，我和死者的私生活也許就不會被曝光到這種程度。」
金秀賢重申他在金賽綸成年後才拍拖，他稱：「我回答大家最好奇的問題。我沒有在死者未成年時與她約會。而且我的經理人公司沒有向我施壓，要求我償還死者的債務，導致她做出悲慘的選擇。」
金秀賢又稱：「我們只是普通情侶，相處得很愉快，但隨著時間流逝，我們分手了。從那以後，我就再也沒有和死者聯繫過。和大多數情侶一樣，分手後，我也很謹慎地不再和他聯繫。」