金秀賢被公開唔着褲洗碗照 金賽綸家屬：請承認跟未成年交往

被指是金秀賢裸下半身的洗碗照今晚曝光。

韓星金秀賢連日被網媒《橫豎研究所》毁滅式爆料，今日（15日）晚上終公開被指是金秀賢下半身裸體的洗碗照片，震撼不少網民。《橫豎研究所》公開懷疑是金秀賢背影，照片中的男性無着褲洗碗，下面刻意遮住重要部位。

今日，金秀賢公司主動提出當面見金賽綸媽媽，令家屬質疑公司Goldmedalist的動機，因此家屬最終同意《橫豎研究所》公開照片中裸下體洗碗照。雖然今次公開的照片未見男方容貌，但從金賽綸生前公開的家居片段可以，廚房擺設及廚櫃等均一致，相信是女方住所，未知其家屬是否擁有更大尺度絕密照片。