金秀賢被公開唔着褲洗碗照 金賽綸家屬：請承認跟未成年交往

韓星金秀賢連日被網媒《橫豎研究所》毁滅式爆料，今日（15日）晚上終公開被指是金秀賢下半身裸體的洗碗照片，震撼不少網民。《橫豎研究所》公開懷疑是金秀賢背影，照片中的男性無着褲洗碗，下面刻意遮住重要部位。
今日，金秀賢公司主動提出當面見金賽綸媽媽，令家屬質疑公司Goldmedalist的動機，因此家屬最終同意《橫豎研究所》公開照片中裸下體洗碗照。雖然今次公開的照片未見男方容貌，但從金賽綸生前公開的家居片段可以，廚房擺設及廚櫃等均一致，相信是女方住所，未知其家屬是否擁有更大尺度絕密照片。
金賽綸家屬透過《橫豎研究所》今晚直播，指金秀賢公司Goldmedalist不斷騷擾金賽綸父親，更以七點反控公司，首先是希望金秀賢承認在金賽綸未成年時已經交往；第二，過去三年來公司操作輿論不認曾經拍拖，但卻在短短三日內改口交往過，請他正式道歉；第三，承認金賽綸是公司Goldmedalist創立初期的重要成員，並對此正式道歉；第四，承認曾向金賽綸寄來存證信函，要求7億賠償金一事，並正式道歉；第五，14日聲明中只是沒有提到金秀賢，雖然內文主要集中於網路獵巫者、李鎮浩，但是家屬除了希望金秀賢公司正式道歉以外，其他都不希望；第六，為了指證李鎮浩在散播虛假謠言，因此不得已公開了金秀賢與金賽綸交往的照片，請大眾諒解；第七，家屬將向李鎮浩提告，希望獲得李鎮浩真心的道歉。